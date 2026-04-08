El nuevo Paseo de Almería consolida la Semana Santa como motor turístico y económico de la ciudad

El Ayuntamiento de Almería ha calificado la Semana Santa como un éxito rotundo en un balance oficial donde se ha destacado el impulso turístico y urbano que ha supuesto para la ciudad. En la presentación han participado la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto; y el concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, quienes han coincidido en el valor diferencial de la celebración.

El Paseo, epicentro del éxito

La edil Eloísa Cabrera ha subrayado el papel del renovado Paseo de Almería, que ha devuelto el protagonismo a la Carrera Oficial. “Ha sido una Carrera Oficial muy concurrida, ocupada al máximo, que ha ofrecido una imagen inmejorable y ha contribuido al brillante desarrollo de todos los cortejos procesionales”, ha señalado Cabrera, destacando su versatilidad como elemento clave en la transformación urbana y dinamización del centro histórico.

Hemos sacado Almería entera a la calle, junto a numerosos turistas que han llenado nuestras calles" José Rafael Soto Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería

Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías, su presidente, José Rafael Soto, ha realizado un balance “muy positivo”, destacando la gran afluencia de público. “Hemos sacado Almería entera a la calle, junto a numerosos turistas que han llenado nuestras calles y han acompañado los cortejos procesionales”, ha indicado. Soto ha puesto el foco en el impacto económico, afirmando que “la Semana Santa supone un impulso fundamental”.

Cifras que consolidan el destino

El concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, ha detallado que la ocupación media durante la Semana Santa ha sido del 75%, con hoteles del centro por encima del 80% y picos del 90% en jornadas como Jueves y Viernes Santo. El turismo nacional ha estado liderado por visitantes de Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que a nivel internacional destacan Francia, Alemania y Reino Unido.

Este impulso se enmarca en un balance del primer trimestre positivo, en el que casi 7.000 personas han pasado por la Oficina de Turismo, casi 2.000 más que el año anterior. La ocupación media del trimestre ha sido del 65%, y la Red Municipal de Museos ha registrado 40.585 visitantes, con un crecimiento notable en el Centro de Interpretación Patrimonial.

El presidente de las cofradías también ha resaltado el comportamiento ejemplar de almerienses y visitantes y las mejoras organizativas. En este sentido, la alta participación de jóvenes es “un síntoma claro de que la Semana Santa tiene futuro y seguirá creciendo”. La buena marcha de la ciudad se ve reforzada con la llegada del primer crucero del año, el Seven Seas Voyager, con 700 pasajeros, como anticipo de la nueva temporada.