'La Niña del Cabo': Cómo sacar un disco en plena pandemia

La Niña del Cabo (Noemí Maldonado) lleva ya algunos años en México. Allí llegó para seguir con su carrera musical. Con un nombre muy almeriense que hace referencia, cómo no, a una de las zonas más privilegiadas del Viejo Continente (Cabo de Gata). Con un estilo muy particular, su música no deja indiferente a nadie. Ahora se encuentra en plena fase final de su nuevo disco. Tanto es así que para la entrevista con COPE Almería la pillamos en el estudio ultimando las mezclas con las que dar por terminada esa fase y dejar prácticamente listo el nuevo trabajo que ha llegado a través de un crowfounding tanto desde su país de adopción como desde España.

En nuestro recorrido por el mundo, para comprobar cómo están pasando esta pandemia de coronavirus almerienses que se encuentran fuera del territorio español, hacemos parada en México DF. Para charlar, como podéis comprobar en el audio de la entrevista, con 'La Niña del Cabo'. La cantante almeriense que mostró en días pasados, a través de sus redes sociales, la duda de si dejaba México y regresaba a España. Pero eso suponía, a día de hoy, no poder terminar el disco.

Viendo la situación en nuestro país, determinó que lo mejor, por ahora, es hacer el confinamiento en su domicilio en el país azteca y seguir desarrollando su labor profesional. Ahora dando clases de guitarra española de forma online. También, "intentando hacer los vídeos de las canciones que van en el disco desde casa", tal y como reconoce.

En una época llena de conciertos desde los domicilios de los cantantes. Con giras suspendidas. Con lanzamientos aplazados. Todo pendiente del coronavirus. "Me da la sensación de estar sacando el disco en las semanas previas a la II Guerra Mundial", comenta a COPE Almería rememorando lo que pudieron pasar los cantantes que estaban en su misma situación en 1939.

Pero los tiempos cambian y, ahora, puede estar en contacto con su gente en Almería o en Madrid. "Mi familia está en los dos sitios. Mis padres y mi hermano están bien en Almería. Así que me preocupa más mi familia en Madrid que ahí sí que la situación está peor".

Y en México, "ahora está llegando el coronavirus. Así que todo el mundo en casa. Aunque hay gente que si no trabaja directamente no come". En su caso, "llevo ya días encerrada en casa y solamente salgo de manera muy puntual". Con el disco ya en la fase final, su arte se verá en esas clases particulares de guitarra y, ya en mayo, con la publicación de los temas que ya están, casi, en la calle.

Aquí os dejamos el vídeoclip de 'A medias', su primer adelanto del nuevo disco.