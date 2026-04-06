Nico Melamed devuelve a la UD Almería a la zona de ascenso directo con un gol agónico en el descuento

La UD Almería ha conseguido este domingo una victoria agónica por 2-1 frente al CD Leganés gracias a un gol de Nico Melamed en el tiempo de descuento. Este resultado de infarto permite al conjunto almeriense arrebatar la segunda plaza al Dépor y colocarse en puestos de ascenso directo, a solo un punto del líder.

El partido, sin embargo, no comenzó bien para los intereses locales. El Leganés se adelantó primero en el marcador por mediación de Gonzalo Melero, un exjugador de la UD Almería que cumplió con la conocida como ‘ley del ex’. Melero, que no celebró el tanto por su pasado rojiblanco, puso el 0-1 y dejó momentáneamente a los de Rubi fuera de las posiciones de privilegio.

Arribas y Melamed obran la remontada

La reacción del Almería no se hizo esperar y llegó en la primera parte. El pichichi de la categoría, Sergio Arribas, fue el encargado de poner las tablas en el marcador al remachar a la red un centro de Álex Muñoz. El tanto supuso el 21º gol de la temporada para Arribas y devolvió la esperanza a la afición.

El éxtasis se desató en el minuto 91, cuando el partido parecía destinado al empate. Nico Melamed, que curiosamente había entrado al campo minutos antes entre los silbidos de una parte del público que no aprobaba la sustitución de Arribas, culminó una contra con un disparo ajustado para firmar la remontada y el definitivo 2-1.

Duelo por el liderato a la vista

Con esta victoria, la clasificación de la Segunda División se aprieta al máximo en su parte alta. El Racing de Santander, pese a su abultada derrota contra el Andorra (6-2), se mantiene líder con 62 puntos. Justo por detrás se sitúan la UD Almería con 61 y el Depor con 60, que ahora cae a la tercera plaza.

El futuro inmediato de la competición se decidirá en la próxima jornada con un duelo directo por todo lo alto. La UD Almería visitará al Racing de Santander el próximo domingo a las 21:00 horas en un partido que será clave en la lucha por el liderato de la categoría.