Movilizan un helicóptero para rescatar a un senderista accidentado en Sorbas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), con el apoyo de un helicóptero del Saer de la Comandancia de Granada, han rescatado a un senderista accidentado en el Paraje Molinos Río de Aguas, en el término municipal de Sorbas (Almería).

Los hechos han ocurrido sobre las 12:15 horas del día 19 de abril, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería (062) ha recibido el aviso de que una persona se encontraba herida en la citada localización. Inmediatamente, se ha alertado a la patrulla de servicio más cercana para que se desplazara al lugar.

Un rescate complejo

Al llegar, los agentes han comprobado la difícil accesibilidad de la zona donde se encontraba el accidentado. Ante la situación y el estado del herido, se ha dado aviso a los servicios sanitarios y se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y al helicóptero del Saer de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada.

La patrulla de la Guardia Civil y los sanitarios han permanecido junto al senderista hasta la llegada del GREIM. Una vez allí, los especialistas han llevado a cabo la evacuación segura del herido, que ha sido trasladado con éxito en helicóptero hasta el Hospital Torrecardenas de Almería, donde ha llegado a las 15:50 horas.