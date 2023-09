Mini Automotor Costa exhibe y pone a la venta en Almería el primer Mini Cabrio Eléctrico

Almería está de enhorabuena y los amantes del motor también: el concesionario Mini Automotor Costa ha recibido el ejemplar número 1 de las 999 unidades del Mini Cabrio Cooper SE Eléctrico que la compañía ha fabricado en todo el mundo y se encuentra expuesto y a la venta, además de disponible para todo aquel que quiera verlo y probarlo, en sus instalaciones de Huércal de Almería.

Se trata de un ejemplar histórico, no sólo porque la compañía Mini sólo ha fabricado una edición limitada con 999 unidades de Mini Cabrio Eléctrico, que van a ser distribuidos por todo el mundo, sino que éste es el número 1, el primero que se fabricó, tal y como puede verse impreso en su interior.

Se trata de un hito histórico para la automoción almeriense, pero además se trata de una oportunidad única para coleccionistas, para amantes del motor y, por supuesto, para fanáticos de la marca, que los hay y muchos (en Almería existe un Club Mini que organiza constantes actividades), puesto que es indudable que, aun estando recién salido de fábrica, ya es una pieza única que no dejará de revalorizarse con el tiempo.

Las razones de por qué este primer ejemplar de la historia del Mini Cabrio Eléctrico ha terminado siendo puesto a la venta en Almería las explica el gerente de Mini Automotor Costa, Álex Batista, subrayando que “es una conjunción de factores: por un lado cierto grado de casualidad, pero también la gran demanda de Mini que existe en Almería y, por supuesto, la circunstancia que todo el mundo sabe, de que Almería es uno de los lugares de Europa con más horas de sol, lo cual hace a esta tierra un lugar idóneo para el disfrute de vehículos cabrio”.

Además, Batista añade que “para nosotros, lógicamente, como concesionario y parte de la familia Mini, pero también como almerienses y como amantes del motor, es un gran honor el ser el primer concesionario del mundo que tiene en exposición y a la venta el Mini Cabrio Eléctrico (número 1 de la edición mundial), porque además confluyen dos factores importantes: por un lado la apuesta clara que Mini realiza desde hace tiempo por la movilidad sostenible a través de sus vehículos eléctricos y a través de proyectos como ‘Mini For The Oceans’; y por otro, el hincapié especial que desde nuestro concesionario en Almería estamos prestando a este tipo de iniciativas, con acciones como ‘Almería Conectada’ o como la actividad que hemos llevado a cabo este verano en el marco del mencionado ‘Mini For The Oceans’ con nuestro queridísimo David Bisbal”.