La Mesa del Tren convoca una concentración este jueves ante la situación "tercermundista" del ferrocarril

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha convocado este jueves una "multitudinaria" concentración en la capital para reivindicar inversiones en las conexiones ferroviarias de la provincia dada la "inaceptable" situación de la línea convencional y los servicios "tercermundistas" que se prestan con "averías que se siguen repitiendo" y continuos "retrasos" en los distintos itinerarios.

"Creo que estamos cargados de razones para movilizar a los ciudadanos, por lo que esperamos que se den cuenta de lo importante que es la mejora de las infraestructuras ferroviarias para tener una mejor calidad de vida, oportunidades económicas y para que se cree empleo", ha incidido en declaraciones a Europa Press el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, quien ha señalado la situación "estacional" que presenta el empleo en una provincia que abanderan sectores como la agricultura y el turismo.

La concentración, prevista a las 20,00 horas frente a la Estación Intermodal, tiene como objetivo reivindicar mejoras tanto en la línea convencional que une Almería con Madrid o Sevilla así como reclamar avances para la implantación de la Alta Velocidad, ya que aunque las previsiones del Gobierno fijan su implantación en 2023, desde la Mesa posponen dicha fecha hasta 2025.

Tejada ha explicado que desde la mesa se maneja la fecha más tardía en función de las inversiones y los plazos de obra que se han dado hasta ahora para la realización de obras programadas, puesto que incluso trabajos que han sido ya adjudicados no han arrancado todavía. "No entendemos que después de que se haya adjudicado y licitado los tramos Pulpí-Vera o Puche-Río Andarax no se haya dado comienzo a las obras", ha puesto como ejemplo.

Igualmente, ha recalcado la situación que presenta la plataforma de la línea convencional, en la que no se ha producido "ningún tipo de actuación por parte de Adif pese el canon que paga Renfe", lo que conlleva limitaciones de velocidad. En el mismo sentido se ha referido a las conexión con Sevilla, en la que se mantienen los trasbordos en carretera, entre ellos, el que abarca desde Granada a Antequera (Málaga), a pesar de que haya comenzado a funcionar la línea AVE Granada-Madrid.

Desde la plataforma esperan que la ciudadanía acuda a la concentración, toda vez que han confirmado que habrá representantes municipales, si bien siguen sin confirmarse representantes de otras instituciones. "Hay que recordarles que la concentración tiene como objetivo luchar por el interés general de la gente, el no venir mañana la verdad es que no lo veríamos correcto", ha opinado Tejada.