La Mesa del Agua alerta de que están a punto de agotarse las reservas de los regantes de Níjar

La Mesa del Agua de Almería alerta de que si sigue sin revertirse la situación por la que la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar CUCN está recibiendo un treinta por ciento menos del agua que tiene asignada de la desaladora de Carboneras para sus comuneros, las reservas se agotarán antes del 15 de septiembre, lo que impedirá el riego necesario para los agricultores de la zona y se verán afectadas más de 7.000 hectáreas de cultivos bajo plástico en los términos municipales de Níjar y de Almería.

Los integrantes de la Mesa del Agua han mantenido una nueva reunión con los responsables de la Junta Directiva de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar donde éstos han expresado su malestar después de que tras la denuncia realizada hace tres semanas no se hayan puesto medios para resolver esta situación. Durante la reunión se ha analizado la situación actual “y todo lo que puede acontecer en septiembre si no se revierte” y que acabaría con las reservas que tienen los regantes en un plazo no superior a las tres semanas.

Según expresaron desde la CUCN, los agricultores sólo podrán recibir el agua para regar “de lo que nos pueda mandar Acuamed diariamente, que será entre 20.000 o 25.000 m³ diarios menos de lo necesario”, lo que significará que se pondrá en riesgo la nueva campaña ya que “no se podrá regar correctamente y de la manera que los cultivos lo necesitan”.

Se ha acordado también pedir una nueva reunión, en este caso con la Diputación de Almería para tratar el tema de las aguas de abastecimiento que dependen de la empresa Galasa, e igualmente solicitar una reunión al subdelegado del Gobierno de España en la provincia para tratar el tema de la producción de agua de Acuamed desde la desaladora de Carboneras y que es la que suministra el agua de riego para los regantes de esta zona.

Por otro lado, tras la reunión con la delegada del Gobierno y el de Agricultura de la Junta de Andalucía que tuvo lugar hace unos días y en la que se iniciaron las líneas de trabajo para buscar soluciones, en cuanto a las competencias de la administración autonómica, se producirá una nueva reunión en los primeros días de septiembre para analizar la hoja de ruta marcada con anterioridad.