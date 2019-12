Mediodía COPE-Poniente. Jordi Folqué 11 12 2019

Se acercan las fechas navideñas y el que más y el que menos tiene prevista alguna comida en el mes que tiene por delante hasta que pase Reyes (6 de enero). Momento perfecto para unos 'consejos' sobre lo que sí y no debemos hacer. Para ello, hemos acudido como cada miércoles a la consulta del doctor Antonio Ríos para que nos hable, dentro de su sección 'Tu salud está en tus manos', sobre este asunto.

Ha incidido especialmente en el hecho de que no se deje, bajo ningún concepto, el seguir tomándose la medicación si el paciente está en plena fase, "porque la medicina no sabe de fechas". Que se sigan haciendo los hábitos saludables que se hacen durante el año, como hacer deporte o la rutina de andar una hora. Que se controle lo máximo posible el consumo de alcohol. Que si se toma no se conduzca, para así no poner en riesgo la vida de nadie en la carretera.Y más consejos que podéis escuchar en el audio del programa.

Además, también hemos analizado algunas noticias que han ocurrido en la Comarca del Poniente en las últimas horas. Como, a su vez, la previsión que se tiene. Por ejemplo, el Ayuntamiento de El Ejido ha hecho balance sobre la ocupación hotelera en el municipio que ha experimentado un crecimiento en relación al pasado año. Por ejemplo, el cámping Mar Azul ha registrado un 100% de ocupación durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada. En cuanto a previsiones, de cara a la siguiente Cabalgada de Reyes (5 de enero), se repartirán 5.000 pulseras entre los más pequeños para evitar el riesgo de que se pierdan.