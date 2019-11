Mediodía COPE-Poniente. Jordi Folqué 26 11 2019

La expulsión de dos concejales de Roquetas de Mar por parte de VOX, para quedarse como ediles no adscritos, ha sido la noticia de última hora y con la que hemos comenzado nuestro Mediodía COPE Poniente de este martes. La formación verde entiende que tanto Antonio Barrionuevo como Antonio Inocencio López no han cumplido las directrices llegadas desde Madrid sobre que debían seguir con el sueldo de la pasada legislatura, con la subida del IPC, y no con una subida del 30%, como así se aprobó en el Pleno municipal. Además, siendo concejales liberados al 100%, continuaban con su actividad profesional, lo que no permite VOX entre sus cargos electos.

Además, doble suceso en Adra. Ha sido rescatado un hombre herido tras caer desde un cerro a una vereda de tres metros de profundidad. Elena Trigo (112) nos ha comentado todo lo ocurrido. Además, ha habido un detenido en el municipio abderitano que presuntamente se dedicaba a vender droga a domicilio. Se trata de un varon de 35 años.

En El Ejido, en el Hospital de Poniente se desarrollan este martes unas jornadas sobre la seguridad del paciente. En las que más de 90 profesionales se han inscrito y se ha presentado, además, la Estrategia de Seguridad del Paciente de la Junta de Andalucía. Hemos escuchado a Maribel Sánchez (delegada de la Junta de Andalucía en Almería).

Para acabar la ronda de noticias con una agradable y que nos acerca al periodo navideño. El Ejido contará con un árbol multimedia de 12 metros de altura que estará ubicado desde el 13 de diciembre en la Plaza Mayor hasta la Cabalgata de Reyes. Será el principal lugar de encuentro durante la Navidad en un municipio que contará con más de 675.000 puntos de luz repartidos por todas las barriadas.

Y, como cada martes, tiempo de 'Mitos y leyendas de la alimentación'. María Dolores Rubio Escobar (nutricionista) nos ha hablado hoy del cacahuete. Podéis leer la receta de esta semana, que es algo más 'suave' a la conocida como sándwich Elvis, en honor a Elvis Presley. Hemos recordado la anécdota cuando el 1 de febrero de 1976 se fue con unos amigos en su avión privado hasta Denver para tomarse, entre cinco, los 30 que les prepararon, dado que le habían dicho que era el mejor del mundo. En el angar del aeropuerto degustaron el 'banquete' y se volvieron a Memphis.