Mediodía COPE-Almería. Pepe París, Verónica Ruiz y Jordi Folqué 12 03 2020

Sigue todo centrado en el coronavirus. En Mediodía COPE Almería os hemos contado la última hora. Como la tenéis en nuestra web con noticias al instante de este tema y de cualquiera que tenga la provincia de Almería como protagonista.

Como quiere ser protagonista, en el lado más positivo, en la UNESCO. Auspiciado por la Diputación Provincial de Almería, se espera que la sociedad almeriense apoye la propuesta para que los Millares sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Para ello, se está desarrollando una campaña bajo el título 'Millares, Tu Herencia', en la que colabora la asociación 'Amigos de la Alcazaba'.

Para conocer más detalles, en nuestro programa hemos contado con la presencia de Fernando Giménez. El diputado de Presidencia de la Diputación Provincial de Almería ha explicado todas las iniciativas que se pondrán en marcha en la búsqueda de la implicación de un hito que puede ser un revulsivo para el crecimiento, desarrollo y turismo de los municipios de Santa Fe, Gádor y Alhama de Almería, dentro de la comarca del Bajo Andarax y, por tanto, de la provincia de Almería.

Jordi Folqué nos ha contado la última hora deportiva. Ya con la confirmación oficial de que se aplaza la competición en la Liga SmartBank, como mínimo, en las dos próximas jornadas. No habrá fútbol profesional, como no habrá otros eventos deportivos que, por el coronavirus, se han decidido aplazar para otras fechas en las que, se espera, haya remitido ya esta pandemia y se pueda vovler a la normalidad en la sociedad. Por tanto, no habrá deporte en los dos siguientes fines de semana.

Con la mejor música, Pepe París nos ha recordado los hechos más destacados en la provincia de Almería que ocurrieron tal día como hoy.