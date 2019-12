Mediodía COPE-Almería. Pepe París y Verónica Ruiz 11 12 2019

Hoy nos hemos hecho eco de la petición de fondos europeos por parte del Ayuntamiento de AlmerÍa para renovar el alumbrado público. Hablamos de casi 2,3 millones de euros. El 80% estarÍa financiado.

En este 11 de diciembre hemos felicitado a Juan Andújar Oliver, nuestro árbitro nacía en 1948 y que forma parte junto a López Cuadrado y David Fernández Borbalán del club de árbitros almerienses que han militado en la Primera División. Juan Andújar lo hizo en la temporada 1980-81 en un Atlético de Madrid-Valladolid.

También le hemos puesto música al Mediodía a ritmo de mambo porque hoy es el aniversario del cubano Pérez Prado. Nació en Matanzas en 1916, trasladándose a La Habana para mas tarde marchar a México. Murió en 1989 dejando piezas inolvidables como el Mambo nº 5.

La nieve cubre una parte de la sierra almeriense. Es normal en esta época del año. Por eso, si circulas por toda esa zona, debes extremar la precaución y atender a las recomendaciones de la DGT.

Fíjate lo que le ha ocurrido a un vecino de la capital almeriense. Viajaba este lunes en su coche por Calar Alto cuando, de pronto, su vehículo se detuvo al quedar atrapado por la nevada que había caído. Lo peor de todo es que el hombre viajaba solo y sin cobertura en el teléfono móvil por lo que se puso muy pero que muy nervioso.

¿Y qué debemos hacer si nos quedamos atrapados con el coche en la nieve? No es conveniente salir del vehículo ni apagar el motor. Hay que mantenerlo encendido y con la calefacción en marcha. Mientras esperamos a que pasen una máquina quitanieves o una patrulla de la Guardia Civil que nos pueda ayudar, hay que vigilar de vez en cuando el tubo de escape, para que no se obstruya con la nieve acumulada. Abrir cada media hora las puertas o las ventanillas del coche durante unos segundos para oxigenar el interior del vehículo. Beber agua, no quedarnos dormidos y escuchar la radio para seguir posibles instrucciones.