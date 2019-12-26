Mediodía COPE-Almería. Pepe París y Jordi Folqué 26 12 2019

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ALMERÍA
COPE ALMERÍA
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Actualizado 14:58
26 DE DICIEMBRE DE 1489. LOS REYES CATÓLICOS CONQUISTAN ALMERÍA. CON TAL MOTIVO SE CELEBRA EL DÍA DEL PENDÓN. UN ACTO SOLEMNE QUE HA PERDIDO PROTAGONISMO EN ALMERÍA. TANTO COMO QUE YA NO ES FIESTA DESDE QUE HACE ALGUNOS AÑOS EL AYUNTAMIENTO DECIDIÓ CAMBIARLA POR SAN JUAN. ¿SEGUIRÁ ESTO ASÍ O VOLVERÁ A SER FIESTA?
ES EL DEBATE DE CADA AÑO. CUANDO LLEGAN ESTAS FECHAS SE HABLA DE QUE SE DEBERÍA RECUPERAR. AUNQUE MUCHOS ALMERIENSES DISFRUTABAN DE QUE FUERA FIESTA PERO NI SABÍAN EL MOTIVO POR EL QUE HABÍA UN DÍA DE ASUETO. DESDE EL CONSISTORIO SE DETERMINÓ QUE LA CIUDADANÍA TENÍA MÁS ARRAIGO POR SAN JUAN QUE POR UN DÍA QUE ESTABA DESPUÉS DEL DE NAVIDAD Y QUE NO SE ENTENDÍA MUCHO SU SIGNIFICADO.
AHORA DESDE VOX QUIEREN QUE VUELVA A SER FIESTA Y, SOBRE TODO, QUE SE RECUPERE SU PRESENCIA EN LA CIUDAD DE ALMERÍA Y ENTRE LOS ALMERIENSES. PARA ELLO HAN PRESENTADO UNA PROPUESTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA QUE SEA DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. TAMBIÉN DESEAN QUE EL AÑO QUE VIENE LA LEGIÓN TENGA MAYOR PROTAGONISMO EN EL ACTO.
CARLOS SÁNCHEZ CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y QUE PORTA EL PENDÓN POR SER EL MÁS JOVEN HA COGIDO EL GUANTE. ENTIENDE QUE SE PODRÍA ESTUDIAR LA PETICIÓN DE VOX. LA LEGIÓN TIENE YA PROTAGONISMO, PERO CARLOS SÁNCHEZ CREE QUE LO QUE QUIERE LA FORMACIÓN VERDE ES UN DESFILE EN TODA REGLA.
PERO VAMOS CON LO QUE HA SIDO EL ACTO
EL ALCALDE DE ALMERÍA LE HA PEDIDO A CARLOS SÁNCHEZ SI JURA DEVOLVER EL PENDÓN. Y EL HIMNO NACIONAL SUENA PARA BAJARLO. TRAS EL RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES, LA COMITIVA HA LLEGADO A LA CATEDRAL DE ALMERÍA. LOS HA RECIBIDO EL OBISPO Y, TRAS UNA MISA SOLEMNE, HA VUELTO AL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, ESTANDO EXPUESTO EN EL BALCÓN PRINCIPAL HASTA LAS 18.00 HORAS.
ENTRE LAS PERSONALIDADES, LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, LA ABDERITANA CARMEN CRESPO. QUE HA AGRADECIDO LA INVITACIÓN PARA ESTE DÍA TAN ESPECIAL.
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