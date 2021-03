El mayor nómada del fútbol español sigue su aventura

El mayor nómada del fútbol español hará hoy (sábado) un 'ritual' que ha sido, casi, el más repetido de toda su carrera deportiva. Porque esta tarde tomará un vuelo desde España hasta el destino número 13 de los países en los que ha estado jugando a nivel profesional. En este caso, no es uno nuevo. Porque ya sabe lo que es practicar su profesión en Canadá. Lugar en el que llegó hace ya algo más de un año. Lugar en el que nació su hija, que ahora tiene 10 meses. Lugar en el que tiene contrato durante este 2021. Pero que, en los últimos meses, 'aparcó' para poder jugar en España. Aquí ha estado en el Villarrobledo (Segunda B). Marcando, en su último partido, el gol de la victoria antes de emprender el siguiente viaje en una carrera que lo ha llevado a países tan diversos como Jordania, Chipre o Catar.

Eso sí, ha tenido tiempo para "recargar las pilas" unos días en Almería. A la que "considero como mi segunda casa", tras su León natal. "Hacía tiempo que no volvía y necesitaba, antes de regresar a Canadá, pasar unos días viendo a los amigos y comiendo pescaíto", reconocía a Deportes COPE Almería desde la barriada almeriense de El Toyo. Allí estaba practicando golf "y disfrutando del sol".

CANADÁ

En Canadá le esperan su esposa y su hija. "Me vine porque allí en Canadá había parado la competición por el invierno. Mi hija era pequeña para venirse y mi mujer está trabajando". Así que con más ganas para tomar el vuelo. A la espera de saber cuándo comenzará la temporada. "Nos han dicho que puede ser en junio y que haya público en las gradas". Una situación que, en los últimos partidos, ha podido 'recuperar' en España. "Se me hace muy raro saltar al campo y que no haya nadie", reconoce.

Canadá es su país número 13. Lo que convierte a José Pedrosa Galán en el jugador español más nómada. "Cuando salí de España por primera vez no me podía imaginar ser el más 'nómada' del fútbol español". Una aventura que comenzó desde Almería. "Mi ilusión era jugar en Primera con la UDA". Incluso hizo la pretemporada con el primer equipo. Pero "tuve la lesión y, despuiés de cuatro años, me rescindieron el contrato". Así que emprendió su particular viaje al mundo futbolístico.

TEST

Con algo más que conocimiento de causa, responde a un test rápido sobre esos países. Apuntando que se vive con más pasión el fútbol en Indonesia. Que es Arabia Saudí el lugar en el que los aficionados conocen mejor a sus futbolistas. Que si pudiera elegir un destino de vacaciones sería Jordania. Y que no le importaría vivir en un futuro en Catar o Chipre. Así es Galán.