Martínez Oliver: "2021 será un año para que los almerienses disfruten del mejor ciclismo a nivel mundial"

Juan Martínez Oliver, que fuera ganador de una cronoescalada en el Tour de Francia, ha sido hoy el invitado en Deportes COPE Almería. El almeriense, que sigue muy vinculado al deporte del ciclismo, ha estado en las últimas semanas trabajando en la Vuelta Ciclista a España. En una edición que ha sido "diferente" por las circunstancias provocadas por la pandemia y por haberse tenido que retrasar hasta final de octubre y noviembre. Dos meses en los que, habitualmente, este deporte está ya de vacaciones o ultimando las Clásicas finales del ejercicio.

En un evento, La Vuelta, que ha sido sin público presencial. Lo que ha dejado imágenes muy distintas. Como cuando se tenía que subir algún puerto de montaña, como el Angliru. "Otros años, al subir con los coches de organización, casi tocábamos con las ruedas los pies de los aficionados que se agolpaban en las carreteras. Este año ha sido bastante extraño". Pero que no ha quitado ni un ápice a la emoción vivida hasta el final para conocer el ganador. Un amplio ramillete de ciclistas, con triunfo para Roglic, que evidencia, a su juicio, dos aspectos claros: "cada vez son más jóvenes los que pueden ganar una gran ronda por etapas, además de que hay varios candidatos para el triunfo". Confirmando una nueva 'era' en el ciclismo mundial sin existir, por ahora, un dominador claro.

2021

De cara a la nueva temporada, Juan Martínez Oliver ha dejado una 'pista' sobre lo que supondrá el binomio Ciclismo-Almería. "No puedo adelantar nada, pero sí os diré que 2021 será un año en el que los almerienses podremos disfrutar del mejor ciclismo a nivel mundial". Ni más ni menos. Con la ya habitual Clásica Ciclista de Almería y la que será segunda edición de la Titan Desert, habrá que añadir 'todo' lo que se refería el que fuera seleccionador nacional de pista.

También espera que el próximo año sea mejor para el ciclista ejidense Cristian Rodríguez. El corredor de Caja Rural no ha estado en la Vuelta a España. Una decisión que no entendía Martínez Oliver. "Ha sido raro que el corredor más en forma del equipo no haya estado. Aunque le ha ido bien en otras competiciones y se ha ganado un contrato en un buen equipo. Espero que mejore los dos detalles que tiene que pulir y pueda disputar las rondas más destacadas. Porque condiciones tiene para hacerlo", ha declarado.