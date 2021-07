Manolo Berenguel renueva con Unicaja Almería de voleibol

Cuando se sigue el curso natural de las cosas, se escucha el latido de toda una vida y se confía en un sello que se puede entender como ‘genuino’. Es en ese contexto, bajo esas circunstancias, donde se ha producido la confirmación de algo que venía siendo un ‘secreto a voces’. Ni eso, tan siquiera, porque el presidente no lanzó ni la más mínima sombra de duda sobre la pista del Moisés Ruiz con Guaguas campeón delante, con el cuerpo de Unicaja Costa de Almería todavía ‘caliente’ tras haber sido derrotado. Antonio Rodríguez dejó clara la continuidad de la apuesta por Berenguel, pero siguiendo los tiempos naturales es ahora cuando ya toca levantar la pirámide del nuevo proyecto. “¿La cuarta ya?, para mí parece que fue ayer cuando me hice cargo de la dirección técnica”, dice un Manolo que tiene un pacto con el diablo.

Por él no pasan los años, y pueden dar fe las fotos de cuando con su ciclomotor iba ‘predicando’ las enseñanzas del maestro Moisés Ruiz por las pistas de cemento de los colegios. “Físicamente está para jugar”, se escucha decir más de una vez cada temporada, proveniente del vestuario al que dirige. Pero no es cuestión de genética muscular, sino de cabeza y pasión: “Me siento cada día con más ganas y más fuerza para afrontar todos los retos que se nos presentan, y muy satisfecho de saber que la nueva directiva sigue creyendo en mí y en mi filosofía de trabajo”. Porque la tiene, y es propia, con una base sólida. “Ya se empieza a notar qué tipo de jugador es el que quiero y qué forma de trabajar me gusta: que se ‘aprieten’ entre ellos”, confiesa.

MÉTODO 'MB'

En el ‘método MB’ la constancia y la honestidad son innegociables: “El día a día es muy importante, y aunque se plantee un trabajo tranquilo porque toque de ese modo y con poca exigencia física, que siempre se haga al 100%; esto es algo que aprendí en mi época de jugador y que ya se empieza a entender en el club”. Abierto a darle protagonismo a las sugerencias que sumen y aporten, a aprender, en definitiva, no tolera la falta de compromiso, lo que supone una ‘pista’ clara del equipo que formará el ‘proyecto ahorrador’ la próxima temporada: “Quiero que sea un grupo trabajador, competitivo y que cada uno entienda su rol dentro del equipo, muy compensado, con carácter y, como he dicho, que se exijan y se ayuden los unos a los otros, donde los jugadores jóvenes y con menos experiencia tenga un papel importante”.