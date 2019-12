Mal final para una excelente primera vuelta

Con una mala sensación final, por la derrota ante la Ponferradina este domingo (2-3) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero pudiendo hacer el mejor balance de los últimos años al llegar al ecuador de la competición en la Liga SmartBank en la segunda posición de la tabla. O, lo que es lo mismo, en puesto de ascenso directo a la Liga Santander. Tanto una afirmación como la otra son realidad en una UDA que ha llegado al término de la primera vuelta con 36 puntos y siendo el equipo que menos partidos ha perdido (3) de todo el campeonato. Incluso menos que el Cádiz (4) que es el líder indiscutible, al haber sumado 43 puntos, también cerrando este año natural con derrota al caer en su feudo contra el Numancia (2-4).

En el caso del equipo entrenado por José María Gutiérrez, los rojiblancos desperdiciaron una gran oportunidad de haberse acercado a los gaditanos. Ya sabían que los de Álvaro Cervera habían caído el sábado. Así que la matinal del domingo se presentaba como la ocasión más propicia de ponerse a cuatro puntos y, además, alejarse de sus perseguidores. Pero ni una cosa ni la otra. Pese al gol de Darwin Núñez (el uruguayo demuestra partido a partido que a sus 20 años la Liga SmartBank se le queda muy corta), los rojiblancos no pudieron ni supieron 'matar' el partido. La Ponferradina se adueñó de lo que estaba pasando y, en la segunda parte, logró tres goles ante la pasividad de la defensa del Almería... una vez más.

Porque no es la primera vez que la UDA encaja goles con facilidad. José María Gutiérrez insistió, una vez más, en la rueda de prensa posterior al partido, como ya había hecho en la previa, que el mayor mal de su equipo es la facilidad de encajar goles. El madrileño llegó a la sala de prensa bastante enfadado por el desarrollo del choque. Que terminó con 2-3, merced al gol de Juan Muñoz, y que pudo haber acabado en empate, pero la puntería no permitió nivelar los errores defensivos y el resultado ya no se movió.

Con esta derrota se llega al final de la primera vuelta y a las vacaciones navideñas. El Almería regresará a los entrenamientos el domingo 29 de diciembre. El siguiente encuentro, primero de la segunda vuelta, será el sábado 4 de enero (18.00 horas) en Lugo.