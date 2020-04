Los psicólogos creen que a los mayores no se les debe "exponer a una sobreinformación del coronavirus"

Mucho se ha hablado de las pautas que se deben seguir para que los pequeños de la casa pasen este tiempo de confinamiento de la mejor manera posible. Que el hecho de no relacionarse presencialmente con otros niños, tanto en el colegio como fuera, les ponga más inquietos a lo largo de las 24 horas que deben estar en la casa a diario. Pero, ¿qué hacer con las personas mayores? Tanto las que están en un hogar con más personas o las que están solas y no reciben más visitas que la de su cuidador, siempre que lo tengan. Porque, también hay cada vez más casos, que no pueden tener una conversación presencial con nadie. Viven solos y únicamente el 'contacto' es con alguien que les lleva la compra. Sin olvidarnos de esos mayores que ya tienen alguna patología y necesitan un cuidado especial en casa. Personas, por ejemplo, con alguna demencia o alzheimer.

Preguntas que nos hemos hecho y que en la web de COPE Almería le hemos hecho a Maribel García (www.psicologamaribelgarcia.es), psicóloga general sanitaria y colaboradora de esta emisora, Puedes escuchar el audio de la entrevista completa. Aquí te contamos algunas de sus pautas para poder hacer con los mayores.

AUMENTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

1. Maribel García destaca, por encima de todo, que "el confinamiento, ya de por sí, puede provocar ansiedad y depresión a la población en general. Lógicamente se produce de forma más destacada en las personas mayores dado que se genera una disminución muy significativa e importante de sus actividades y rutinas cotidianas".

CONTACTO TELEFÓNICO DIARIO CON FAMILIARES Y AMIGOS SI ESTÁN SOLOS

2. Partiendo de esta base, la psicóloga apunta, para aquellos mayores que están solos en casa, "que sus familiares o amigos no pierdan el contacto telefónico. Bien, si es posible, con una videollamada o simplemente con el teléfono". Así se evita "que se encierren en sí mismos y sientan que realmente no están solos". Porque "si la persona que vive sola tenía por costumbre salir a pasear o recibir visitas, el aislamiento puede provocarles que se sientan vulnerables y tengan mayores sensaciones de miedo o percepción más negativa de la situación".

SITUACIÓN NUEVA PARA TODOS

3. ·En cuanto a los cuidadores o familiares que están con personas mayores, la base de la que se empieza, según Maribel García, es que "es una situación nueva para todos". A partir de ahí, "lo mas importante, es que los cuidadores traten de transmitir la informacion a las personas mayores que cuidan, de modo que les resulte muy comprensible, es decir, se trata de que les expliquen la situacion actual pero de un modo claro, simplificado y evitando el alarmismo, con mensajes sencillos y cortos, como por ejemplo, 'todos debemos quedarnos en casa para no contagiarnos'. La cuestion es explicarles desde el cariño que no podemos salir, pese a las ganas que tengan de salir a pasear", declara a COPE Almería. Y un aspecto que es fundamental y en lo que hace especial hincapié: "Es importante que evitemos que estén expuestos constantemente a la sobreinformación del COVID-19. Lógicamente aparece diariamente y de forma permanente en los medios. Pero con ver las noticias una vez al día ya tienen suficiente".

CONFIAR EN EL TRABAJO CON LOS MAYORES

4. Un consejo para esos cuidadores, tanto profesionales como familiares, que también pueden tener la sensación de "no estar haciendo bien su trabajo". Maribel García les recomienda "que bajen sus niveles de exigencia consigo mismas. Que piensen que les están dando todo el cariño y el cuidado que pueden y saben. También deben prestar atención a su autocuidado".

MAYORES CON DEMENCIA O ALZHEIMER