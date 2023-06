Los periodistas Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho presentan ‘Encarna. En carne viva’ en Almería

El productor de radio Pedro Pérez y el periodista Juan Luis Galiacho, dos de los colaboradores más cercanos de la mítica locutora de Carboneras Encarna Sánchez (1935-1996), presentarán en Almería su libro Encarna. En carne viva, del que La Esfera ha publicado 2 ediciones, el próximo miércoles, 7 de junio a las 19.30 horas, en el Teatro Apolo (Rambla Obispo Orberá, 25), junto a nuestro compañero radiofonista de COPE Almería Pepe París. Al día siguiente, el jueves, 8 de junio estarán a las 20.00 horas en el Teatro Casa de la Música de Carboneras.





Los autores responden en esta obra a muchos interrogantes. ¿Quién obligó a Encarna Sánchez a irse de España? ¿Por qué se quebró su amistad con Rocío Jurado? ¿Cómo se ganó al pueblo y a la burguesía catalana? ¿Cuál es la verdad del robo de los 43 millones de pesetas de su casa de La Moraleja? ¿Y cuál el motivo por el que no dejó testamento? ¿Fue Isabel Pantoja la persona más importante de su vida?

Pedro Pérez y José Luis Galiacho rompen por primera vez el silencio para contrarrestar el sinfín de insinuaciones carentes de la menor veracidad informativa a la que Encarna fue sometida. «Creímos que ya había llegado la hora de la verdad. De destapar a un personaje desconocido indudablemente por la opinión pública y la sociedad. Decidimos poner blanco sobre negro sus aciertos y fallos, sus éxitos y fracasos, su felicidad y amargura, sus relaciones profesionales y amorosas. Desde las más relevantes a las más desconocidas».

En COPE Almería Pérez ha aclarado que "no es un libro para blanquear la imagen de Encarna". De hecho, señala que "nosotros hablamos de todo: de sus relaciones personales, de su exilio, de su influencia en la sociedad...". El periodista ha destacado el gran poder de comunicación de Encarna. "No he visto a nadie en esta vida, delante de un micrófono, que tenga ese poder de atraparte, ese gran poder de llegar a tu corazón, ese poder de decir ¡ven aquí y escúchame! y mira que he trabajado con gente importante en la radio".

Así mismo, se ha referido a lo adelantada que la comunicadora fue en su tiempo. Afirma el autor que fue "una innovadora" en el mundo radiofónico. "Hizo que la radio de noche se escuchara en miles de domicilios y transistores de España y armonizó esa radio de por la tarde que estaba muerta".





En la entrevista ha comentado además que un día Encarna le llamó por teléfono para decirle que iba a cambiar la manera de hacer radio de tarde. Para ella lo que se hacía era una radio muy apastelada, muy dulce. "Nosotros vamos a dar tragos de tequila", fue la frase que le espetó al productor.

En este libro, Pérez y Galiacho cuentan lo que nunca se ha contado de una vida que superó con creces la ficción: su infancia, su enfermedad, sus últimos días, sus amigos y enemigos, sus propiedades, su herencia… Y hacen, a la vez, la crónica trepidante de un tiempo político, social y mediático apasionante en España: Encarna. En carne viva.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado