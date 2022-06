Los farmacéuticos y la AECC avisan de que 8 de cada 100 casos de cáncer en Almería son de piel

Almería tiene más de 320 días y 3.000 horas de sol al año, con índices de ultravioleta muy superiores al resto de Europa. Por eso, ayer, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de Farmacéuticos se desplaron hasta el Parque de los Periodistas, frente al Paseo Marítimo, donde instalaron una carpa en la que repartieron un folleto creado por la Vocalía de Dermofarmacia del Colegio sobre medidas de prevención, junto a muestras de crema de protección solar, a la vez que el dermatólogo Ramón Fernández Miranda ofreció una charla. El objetivo es claro: En Almería se diagnosticaron 3.690 casos de cáncer en el año 2021 de los que el 7,7% fueron de piel. Por tanto, la prevención es básica.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, Magdalena Cantero, ha afirmado que “todos estamos expuestos a los efectos del sol. Antes de la Covid se planteaba que la pandemia que iba a azotar al mundo industrializado era el cáncer de piel, ahora ha quedado en segundo lugar, pero lo que sí es evidente es que los efectos del sol, las olas de calor, el cambio climático, nos afectan a los seres humanos, al medio ambiente y a nuestra propia salud. Por lo tanto, lo que pretendemos es prevenir y concienciar, para hacer las cosas correctamente, disfrutar de nuestras playas por supuesto, que en Almería tenemos las mejores, pero sin lugar a duda, con criterio, con cabeza y hacerlo correctamente”.

Magdalena Cantero también ha aportado los datos de incidencia del cáncer de piel: “tres millones de personas fueron diagnosticadas el pasado año de cáncer de piel, cada nueve minutos muere una persona de cáncer de piel en el mundo. En España, el pasado año se diagnosticaron 74.000 casos de cáncer de piel. En Andalucía la incidencia es de entre 3.000 y 4.000 diagnósticos de cáncer de piel, y en Almería la incidencia es del 7,7% del total de nuevos con cáncer”.

Por su parte, Gema Martínez Soler, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, ha destacado que “desde las oficinas de farmacia de la provincia hacemos una labor muy importante en cuanto a la prevención de todos los tipos de cáncer, pero es verdad que, cuando llega la época del sol, empezamos con mucha más intensidad a educar el correcto uso de los fotoprotectores, porque no vale sólo con usarlos, hay saber utilizar la cantidad suficiente de crema, la frecuencia de reposición y todo esa labor realmente se realiza desde el mostrador de una farmacia. Por eso, desde la Vocalía de Dermofarmacia hemos creado un folleto con una infografía con consejos de prevención, desterramos falsos mitos, y hablamos de la correcta fotoprotección en cinco pasos, en un material elaborado en español e inglés”.

Por su parte, María Dolores Martín, vocal de Dermofarmacia, ahonda en el contenido del materia informativo: “hemos preparado un díptico, dando unos consejos sobre el uso adecuado de la fotoprotección, con un pequeño truco para saber la cantidad a aplicar de protección solar: para el rostro, sería siempre la cantidad que cabe en dos dedos; para la calva uno; para las piernas, 4 dedos para cada pierna; 4 dedos para el pecho; y 4 dedos para la espalda. Además, consejos básicos como no tomar el sol de 12 a 17 horas, que también nos cubramos los ojos con gafas de protección homologadas, utilicemos sombreros, y nos hidratemos. Especialmente, cuidado con los bebés y las personas mayores, recordad que los bebés no van a la playa. Esperemos que este día sirva para concienciar aún más del peligro del sol en toda la población almeriense”.

CHARLA CON FERNÁNDEZ MIRANDA

Ramón Fernández Miranda es un prestigioso dermatólogo almeriense, que cuenta con el Escudo de Oro de la Ciudad, y por cuya consulta han pasado más de 100.000 pacientes. Entre las distinciones que le han sido otorgadas, recibió la Medalla al Mérito Sanitario. Un galardón que concede la Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal y que reconoce la trayectoria profesional y el prestigio de médicos y profesionales de la salud a nivel nacional.

Ramón Fernández Miranda ha ofrecido una pequeña charla en la que ha manifestado que “la luz ultravioleta es un 5% de la radiación que nos llega del sol. La ultravioleta A y B son las peligrosas, porque la C que sería gravísima, se queda en la capa de ozono. La ultravioleta A pasa cristales, entra en nuestra piel hasta la dermis, la segunda capa; la ultravioleta B entra menos, se queda en la epidermis, e induce el envejecimiento cutáneo, quemaduras solares, etc. Lo más serio, lo más grave que producen esas radiaciones es el cáncer cutáneo. Y aquí hay dos grandes grupos, el cáncer melanoma, que es un lunar que se ha hecho maligno, y luego el cáncer cutáneo no melanoma, que es muchísimo más frecuente”.

Fernández Miranda ha afirmado que “en el cáncer de piel influyen factores genéticos, el fototipo que tengas (piel clara, piel oscura…) y también, el número de horas de sol que hayas tomado en tu vida. Una persona, por ejemplo, que haya tenido cinco quemaduras solares severas antes de los 20 años tiene un riesgo aumentado en un 80% de padecer un melanoma, que es un tumor muy severo y que hoy día, con las investigaciones se está consiguiendo convertirlo en una enfermedad crónica”.

En cuanto a las recomendaciones, Ramón Fernández Miranda afirma que “la mejor crema es la sombra, es el mejor fotoprotector. Por supuesto, beber mucha agua para evitar golpes de calor y deshidrataciones, gafas de sol, sombreros, es lo básico. No estés al sol cuando más golpea el sol. Para los bebés, antes del año el sistema inmunológico de la piel no está maduro, por lo que no pueden ir a la playa, y los fotoprotectores para niños, deben ser específicos pediátricos. Y los días nublados, ojo, porque también hay que usar crema protectora, si es posible, siempre con un factor de 50+”.

El Colegio de Farmacéuticos de Almería y la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería siguen la línea de colaboración para prevenir en beneficio de la sociedad. En el caso del sol, quieren sensibilizar a los ciudadanos para que sepan aprovechar los beneficios de una correcta exposición solar para el cuerpo y el estado anímico y eviten siempre los riesgos. De ahí esta campaña conjunta que han lanzado en el Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel.