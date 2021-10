Los distritos Almería y Levante, únicos de Andalucía en nivel 1 tras bajar el área Poniente a 0

El Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de Almería ha acordado este miércoles que el distrito sanitario Poniente abandone el nivel 1 de alerta sanitaria por covid-19 y se instale en el nivel 0 de normalidad una vez que ha alcanzado una tasa de 42,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, siendo la primera zona de la provincia en bajar de la tasa del medio centenar.

Con niveles de 84,6 y de 60,7 casos por cada 100.000 habitantes, el distrito Almería y el área de gestión sanitaria Levante-Norte, respectivamente, deberán permanecer por tercera semana consecutiva en el nivel de alerta 1 al no haber conseguido rebajar lo suficiente los indicadores.

Almería mantiene la senda de descenso de su curva aunque a un ritmo más lento, dado que en la última semana ha rebajado en 17,8 puntos la tasa de incidencia hasta los 63,9 puntos, de modo que algunos municipios se encuentran ya en niveles bastantes bajos, como es el caso de la capital, con una tasa de 38,2 puntos.

Aún así, la provincia se sitúa aún lejos de la media de la región, que se encuentra en los 29,6 casos por cada 100.000 habitantes, siendo además la única de las provincias andaluzas que está por encima de la tasa de los 50 casos.

En el caso del distrito Almería, en la última semana la incidencia del covid-19 ha disminuido en 19,9 puntos hasta los 84,6 casos mientras que la zona Levante la caída ha sido de 9,8 puntos hasta los 60,7 casos. En la zona Poniente, que hace una semana se encontraba con 62,2 casos por cada 100.000 habitantes, la reducción ha sido de 20,1 puntos.

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha constatado este miércoles que la provincia aún "se resiste" a alcanzar por completo el nivel de normalidad tras haberse registrado otros 27 casos que sitúan el total de confirmados desde el inicio de la serie histórica en los 70.536 positivos.

"Todavía no podamos mirar con optimismo ese nivel cero que tanto nos gustaría alcanzar cuanto antes en la provincia de Almería", ha reconocido la delegada en declaraciones a los periodistas, en las que ha precisado que en los hospitales almerienses hay aún 19 personas hospitalizadas de las que 12 se encuentran en la UCI, por lo que "se están jugando la vida".

CASI 44.000 PERSONAS SIN VACUNAR

Sánchez Torregrosa ha vuelto a pedir "prudencia" cuando "hemos ganado casi la batalla al covid", por lo que ha insistido en la vacunación para aquellas 43.900 personas de la provincia que aún están sin vacunarse cuando "más del 90 por ciento de la población diana de la provincia" ya ha iniciado, al menos, su proceso de inmunización.

"Estamos viendo que muchas personas en la UCI están sin vacunar, así que no permitan que el covid se lleve más vidas, que sean muy prudentes, que hablen con su médico de atención primaria y que se vacunen", ha aconsejado.

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos "que no se la jueguen, que no juegue con la salud, que no pongan en peligro a sus familias y no duden en vacunarse", ha insistido la delegada de la Junta, para quien "está demostrado" que la vacuna "está siendo útil" y "está siendo el gran aval para poder ponerle freno a esta pandemia".