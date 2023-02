Llega la VII Vuelta Ciclista a Almería, la prueba amateur por etapas más importante de Andalucía

La séptima edición de la Vuelta Ciclista a Almería ya está aquí. Desde el viernes 17 al domingo 19 de febrero, 300 ciclistas de toda España de categorías élite, sub-23 y máster, recorrerán diferentes puntos de la provincia de Almería, en la que se ha convertido, por méritos propios, en la prueba amateur por etapas más importante de Andalucía. La competición está organizada por el Club Deportivo A Toda Marcha junto a Total Sport Mediterranean y cuenta con el patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos de Huércal-Overa, Mojácar y Adra.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar este lunes en el Pabellón Moisés Ruiz, con la presencia del diputado provincial de Deportes, José Antonio García; el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; Ana García, concejala de Mojácar; y el CEO de Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez. Junto a ellos han acompañado los concejales de Deportes de Adra, Pedro Peña, y Garrucha, Juan Pedro Molina, así como representantes de las empresas patrocinadoras.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha afirmado que la Vuelta Ciclista a Almería destaca “por tres aspectos importantísimos”. Uno, “que es la prueba ciclista por etapas amateur más importante de todo el panorama andaluz” y que “ofrece a estos ciclistas no profesionales la oportunidad de sentirse profesionales a través de una carrera ciclista por etapas”. Dos, “a nivel de estrategia, preparación y convivencia, porque este tipo de pruebas no tienen apenas oferta para deportistas no profesionales y la tenemos aquí, en la provincia de Almería”. Y tres, “porque todas las instituciones nos unimos para sacar adelante un evento como este, que sirve para mostrar al mundo la singularidad que tenemos en la provincia de Almería”, ante lo cual agradeció también “a organizadores y patrocinadores”, porque “esta unión de todos hace que se puedan sacar adelante eventos deportivos como este”.

El viernes se celebrará la primera etapa, con salida en Huércal-Overa y llegada en Mojácar, con cerca de 80 kilómetros de recorrido. Una etapa completamente llana cuya resolución será previsiblemente al sprint. El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha agradecido “la confianza para elegirnos como salida de la Vuelta” y se ha mostrado “orgulloso de participar y colaborar en este tipo de eventos, todo lo que sea apostar por pruebas deportivas, en este caso el ciclismo, es seguir apostando por el deporte y por dar a conocer Huércal-Overa y toda la comarca del Levante”.

La segunda etapa, el sábado 18, tendrá salida en Mojácar Playa y llegada en el casco urbano de este municipio, con un espectacular final en alto, en la Plaza Nueva, después de una jornada de 100 kilómetros que llevará a los participantes por diferentes puntos del Levante. La concejala Ana García ha apuntado que “es un gran orgullo que podamos hacer eventos deportivos, tenemos que tener en cuenta también el turismo deportivo”, y ha destacado “el trabajo meticuloso que siempre realiza Total Sport Mediterranean”. Ha deseado “que gane el mejor y que todo transcurra sin incidentes”.

El cierre lo pondrá una cronoescalada individual en Adra, con salida en el Paseo Marítimo abderitano, junto al cuartel de la Guardia Civil, con meta en la ermita de San Isidro Labrador y Barranco Almerín. El alcalde abderitano, Manuel Cortés, se ha mostrado “encantado de que la Cronoescalada al Barranco Almerín, que para nosotros nació con vocación de continuidad, se haya incorporado a esta importante Vuelta”. “La bicicleta está de moda y hacer una Vuelta de esta envergadura es muy importante, y que llegue también al Poniente la completa”, ha finalizado.

El CEO de Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez, ha agradecido personalmente a las instituciones y patrocinadores su apoyo y predisposición para hacer de la Vuelta Ciclista a Almería “un referente y una de las mejores vueltas amateur españolas”. Así, ha nombrado a todas aquellas entidades y empresas que colaboran con esta prueba, comenzando por la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos de Huércal-Overa, Mojácar y Adra; Electrohidráulica SP-Palfinger, que es el patrocinador principal; Bicis y Motos Craviotto, patrocinador del Gran Premio de la Montaña; la Estación de Servicio Los Gurullos Cepsa-Carrefour, que esponsoriza la regularidad; López Urrutia, al mejor joven y Urci Hormigones, las metas volantes. Otras instituciones colaboradoras son los ayuntamientos de Garrucha y Los Gallardos, Guardia Civil y Guardia Civil de Tráfico. Colaboran, además, Caparrós, Almesu, Almericar, GSport y dpbmedia.