L'Hospitalet-UD Almería (1-4): Un sorbito de champagne

Llegaba la primera cita con la Copa para la UD Almería. Y se ha convertido en el primer 'sorbito de champagne', como dirían Los Brincos. Algo que debería ser habitual en un equipo de la Liga SmartBank. Al menos, en el primero, que luego la 'noche' ya se puede ir complicando. Pero, en el caso de los almerienses, el del año pasado fue, más bien, un 'chupito de garrafón'. Porque el viaje a Canarias se les atragantó en mala medida. Así que esta vez, en su viaje hasta L'Hospitalet, ya iban sobreaviso. Y se ha notado. También, quizás, cimentado por el hecho de que José Gomes, entrenador del cuadro almeriense, ya había advertido a los suyos de lo que se podían encontrar en casa del líder del grupo en el que están, entre otros, Barça B, Espanyol B, Nástic de Tarragona o Lleida. Es decir, los más punteros entre los catalanes que están en Segunda B.

Quizás, también, porque los que salieron de inicio tenían una oportunidad más parecida a la liguera que a otra Copa de años anteriores. Si antes los que jugaban eran los que no jugarían nunca en el torneo de la regularidad, ahora, con José Gomes, cualquiera puede hacerlo. Y no es plan de ir desaprovechando las oportunidades. Hayas tenido más o menos minutos. Que de todo había en el once inicial. Sin olvidar que varios de los que el domingo estarán de inicio ante el Espanyol se quedaron en Almería. Que también hubo de todo entre los que no se desplazaron en el día a la capital catalana.

ROBERTONE Y RAMAZANI

Y entre los que sí viajaron, para jugar de inicio, dos hombres por encima del resto. Uno (Lucas Robertone) para el trabajo de intendencia. Para hacer jugar más a los compañeros. Para repartir asistencias, como la del gol de Appiah. Para ganar duelos directos una y otra vez. Para demostrar que puede ser uno del doble pivote, teniendo calidad para llegar al área rival. El segundo (Largie Ramazani) para dar una nueva exhibición. Con un mayor trabajo defensivo que hasta ahora, lo que más le pedía el técnico para aumentar su crecimiento. Mientras que con el balón en los pies (o en su entorno) dejó detalles para poner en su videobook particular. Con un gol, el que suponía el 1-3, para enmarcar.

Un tanto que, por sí solo, ya hizo merecer la pena haber pagado los 4,99 euros que valía la Copa del Rey en Footters. Una maravilla en ejecución. Con templanza, saber estar y dos gestos técnicos de gran altura. Porque, después de que Juan Villar lo viera en su entrada en el área, el belga controló. Como hiciera Butragueño en esas lides, paró el mundo. Miró al defensa, que recibía la ayuda. 1-2 perfecto (derecha-izquierda) para irse de los dos.Quiebro con el cuerpo para que el otro central se quedara en duda de si ir. Ya en el área pequeña, reafirmando en sus palabras de que en esos instantes se 'relaja', el '32' que amaga, una vez más, para ver el único hueco posible y pegarle con la izquierda. El remate definitivo a este primer sorbo copero.

'NUNCA PODRÁN OLVIDAR'

Para que los seguidores volvieran a tener claro, como Juan y Júnior, que 'nunca podrán olvidar' al belga. Porque cada gesto del juvenil, como el del pasado domingo ante el Málaga, 'hizo latir el corazón' rojiblanco 'por el nuevo amor', en su 'suave luz'. La que cada día es más luminosa. La que se empeña en hacer aumentar día a día. Para permitir que, en Reyes, haya una nueva opción de otro sorbito copero.

Sin olvidar que otros también quieren descorchar botellas. Como ha hecho Appiah, marcando en su primer partido de la temporada con el primer equipo. Recuperado ya de la operación intestinal que sufrió en pretemporada y que le ha hecho perder las oportunidades que sus compañeros sí han tenido. Aumentando el 'dolor de cabeza' de José Gomes. Pero no, como pasaba otros años, por tener que descartar a los que no aprovechaban sus oportunidades. Más bien, por todo lo contrario. Nadie quiere garrafón. Todos desean que la gran celebración pueda llegar. Principalmente en Liga, sin descartar nada en Copa.