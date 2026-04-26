Laujar de Andarax se convierte en la capital del vino de Almería con su XIX Feria

El municipio de Laujar de Andarax volverá a ser la capital vitivinícola de la provincia de Almería los próximos 2 y 3 de mayo. La XIX Feria del Vino se ha presentado en el Patio de Luces de la Diputación con la participación del diputado de Presidencia, Carlos Sánchez; la alcaldesa, Almudena Morales, y el delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena.

Por segundo año consecutivo, la Plaza de Toros de la localidad será el escenario principal del evento. La feria contará con la presencia de 11 bodegas de Almería y Granada y 15 expositores de productos agroalimentarios y artesanales, además de música en directo, catas dirigidas y actividades para todas las edades.

Un impulso para la Alpujarra

Carlos Sánchez ha destacado que la feria es "una pieza clave en nuestro calendario para poner en valor la identidad y la tradición de una comarca que siempre ha encontrado en la uva a su mejor aliada de progreso". Ha descrito el evento como "un punto de encuentro donde la cultura, la música y la economía local se dan la mano para mostrar el potencial de la Alpujarra".

Son memoria viva de un territorio que ha sabido resistir al paso del tiempo y a la dureza del clima" Antonio Mena Delegado de Agricultura

Por su parte, Antonio Mena ha subrayado que el vino y la viña en Almería "son memoria viva de un territorio que ha sabido resistir al paso del tiempo y a la dureza del clima". Según el delegado, estas condiciones otorgan a los vinos almerienses unas cualidades organolépticas únicas. Además, ha señalado que el sector, con 1000 hectáreas de producción y 20 bodegas registradas, contribuye a "diversificar la economía rural y a fijar población".

Vino nuevo y gastronomía local

La alcaldesa, Almudena Morales, ha explicado que se ha preparado "una programación muy diversa". El evento contará con más de 25 stands donde, además de las bodegas, tendrán protagonismo la gastronomía local y comarcal con productos como quesos, embutidos, dulces y aceites, muchos de ellos amparados por la marca de calidad Sabores Almería.

Morales ha añadido que el objetivo es que los visitantes "conozcan de cerca nuestros productos, especialmente el vino nuevo". Por ello, la feria mantiene su fecha tradicional, ya que "es la fecha clave en la que los bodegueros ya pueden presentar oficialmente sus nuevos caldos". Entre los actos centrales, ha destacado la gran cata de vinos guiada que tendrá lugar el domingo.

Programa de actividades

La programación del sábado 2 de mayo incluye la apertura del ferial, actuaciones musicales de la Banda de Música de Laujar y "Ali C", una visita cultural y un concierto del "Grupo Desidia". El domingo 3 de mayo comenzará con un sendero local del vino, seguido de la cata de vinos en el Salón Pedro Murillo Velarde y las actuaciones de "Ali C" y "El Límite". Durante todo el fin de semana habrá castillos inflables y juegos infantiles.