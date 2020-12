A juicio el acusado de intentar matar a su exmujer y a una prima cortando los frenos del coche

La Audiencia Provincial de Almería acoge esta semana la vista oral contra el hombre detenido en octubre de 2019 por intentar matar presuntamente a su exmujer y a una prima de esta cortando los mangitos de los frenos de sus vehículos.

El acusado, de 52 años, se enfrenta a penas que suman 18 años de prisión en un juicio señalado el próximo día 10 ante el tribunal de la Sección Tercera.

A.M.G. está procesado como autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia contra la mujer ya que, según indica el Ministerio Público, durante los "dos últimos de 30 años de matrimonio" se dedicó a "increpar y atemorizar a su esposa" en varias ocasiones.

El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso a Europa Press, recoge que, una vez se produjo la separación, el procesado incluso habría llegado a "introducir una serpiente" en la vivienda en la que residía su exmujer, quien "encontró" al reptil "debajo de la cama" y sufrió "gran temor y angustia".

VIVÍA AMENAZADA

Según el relato de la Fiscalía, A.M.G., quien tiene dos hijos en común con la víctima, tuvo con ella comportamientos destinados a "amedrentarla" con frases como que "él no salía de su casa, que tenía que salir ella, y que si salía él, alguien saldría con los pies por delante", que "no valía para nada y que sin él se moriría de asco" o que, si no accedía a sus deseos, "algo iba a pasar".

Durante esta escalada, que terminó con su detención en octubre de 2019 tras el episodio de la serpiente, la acusación sostiene que "guiado por el deseo de acabar con la vida" de una prima de su exmujer, a quien responsabilizada de la ruptura de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, accedió con unas tenazas al turismo que estaba estacionado en un párking y le cortó un manguito del freno.

Días después, según desglosa el Ministerio Público, y después de mantener una discusión con su exesposa cuando se personó en un domicilio para recoger sus cosas, con el mismo 'modus operandi' y aprovechando que ella no estaba presente mientras él estaba allí, "cortó el manguito del freno" de su vehículo "para acabar con su vida", marchándose a continuación del lugar.

PETICIÓN FISCAL

A.M.G. se enfrenta a un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género por que el fiscal interesa un año de cárcel, y a dos delitos de homicidio en grado de tentativa, uno con la agravante de parentesco, a penas de siete y diez años de prisión, respectivamente.

El Ministerio Público solicita, asimismo, medidas de libertad vigilada por periodo de 23 años y alejamiento a más de 500 metros.

Los daños ocasionados a los vehículos han sido tasados en 164,47 y 318,27 euros, cantidades por las que pide que indemnice a ambas víctimas.

La Guardia Civil informó de que la investigación se inició después de que la víctima denunciase ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que el acusado había provocado una serie de daños en un coche de su propiedad que se encontraba estacionado en el aparcamiento de su vivienda.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar y se entrevistaron con un testigo presencial e inspeccionaron el automóvil haciendo uso de diferentes medios tecnológicos que les permitieron determinar que había sido manipulado para que la víctima tuviera un accidente.

Posteriormente, se pudo averiguar que el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Almería investigaba al hombre por otro hecho similar, así como por obstruir los desagües del domicilio de su exmujer, donde llegó a introducir una serpiente a sabiendas de que su expareja "les tenía fobia".

016, EL TELÉFONO CONTRA EL MALTRATO

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.