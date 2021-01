José Gomes (UD Almería): "El Sabadell marcará el futuro de la temporada"

Vuelve la Liga SmartBank este domingo (14.00 horas) al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y lo hace, según José Gomes (entrenador de la UDA) con "el partido más importante de la temporada. El que nos puede marcar el futuro". Ni más ni menos. Será el que comience una segunda vuelta que "si hacemos los mismos puntos que en la primera, estaremos en ascenso directo", ha dicho el técnico portugués.

Que ha reconocido que, pensando en el ascenso de categoría, planteará el equipo inicial que ponga con esta premisa. Pese a que el próximo miércoles llegará un equipo de la Liga Santander en la Copa del Rey. "El partido más importante es el del Sabadell. Si nos dejan ir hasta el final en la Copa, lo haremos. Pero lo más importante es luchar por el ascenso directo. Es lo más claro. Decidiré los equipos en esta función", ha apuntado José Gomes.

Sobre el rival, elogios. “El Sabadell es un rival que no ha perdido un partido de los últimos cinco. Contundentes defensivamente. Con una gran contra. En nosotros, hay que frenar la euforia. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero es el pasado", dice en referencia a que el Almería llega tras endosarle un 5-0 al Alavés en Copa del Rey y que, con un partido pendiente, esté a un punto del Mallorca (segundo clasificado).

Pero no quiso desmerecer, para nada, lo hecho hasta ahora. Pide que se siga así. "Si hay una posibilidad de acercarnos a los equipos de arriba, debemos hacer nuestro trabajo. Vamos a considerar cada partido de Liga como muy importante. Cada punto en esta categoría es muy caro y se necesitan muchas energías para lograrlo".

MERCADO DE FICHAJES

También ha hablado del mercado de fichajes que sigue abierto. Tanto para entradas como para salidas. "Nuestros directivos están haciendo todo para buscar la mejor solución para nosotros (fichaje de un '9'). Si no está aquí ese jugador es porque si se hace será porque llega para ayudar, no solamente para mostrar que está aquí. Hasta el final hay tiempo". En cuanto a la salida de algunos que tienen pocos minutos, "lo que se busca para los jugadores jóvenes es que crezcan jugando. Y, en algunos casos, no lo podemos dar porque tenemos una plantilla de 30. Aunque hagamos equipos distintos, algunos se quedan sin jugar. Se están viendo todas las opciones para lo que sea mejor para el club, el primer equipo y, también, para esos jóvenes jugadores".

Entre todos, los que más han participado y los que menos, el Almería está en una gran posición en Liga y Copa. "La primera vuelta no hay dudas de que ha sido muy difícil esta categoría. Hemos sufrido en muchos momentos y pudimos identificar ese sufrimiento. Esto nos ha podido ayudar. Este equipo está muy unido. La dinámica es la base de los resultados. Fruto de las rotaciones todos los jugadores se han sentido importante para este crecimiento. Si estamos fuertes en la relación de las personas del vestuario, llegarán los resultados. Es el secreto de este Almería". De cara al futuro, "para ganar necesitamos seguir con humildad".