José Gomes (UD Almería): "El espectáculo pierde si el futbolista no está al 100%"

Segundo partido en apenas tres días, con otro en el horizonte del próximo lunes, y José Gomes que va camino de repetir lo que ya hiciera en la ocasión anterior cuando el calendario dispuso tres encuentros en una semana. Es decir, que el primero y el tercer partido lo juegue un once, mientras que la cita intermedia sea un equipo completamente distinto. Sin dar la certeza de que así será, el preparador portugués lo ha argumentado señalando a que los horariospodrían ser algo más benévolos. "Dependemos mucho en el fútbol de las televisiones, pero hay decisiones que no respetan el tiempo de descanso del jugador. El espectáculo pierde si el atleta no está al 100% y hay más riesgo de lesión", ha sido una de sus reflexiones.

Pero mandan los contratos televisivos y, por ejemplo, el Almería tendrá 24 horas menos de descanso que su rival de mañana. Mientras que los rojiblancos jugaron el lunes en Albacete, los insulares lo hicieron el domingo en su campo. "Si jugamos lunes, nuestro rival ha jugado domingo. No es lo mismo tener dos o tres días de descanso. Terminamos el partido a las 11 de la noche. No es fácil recuperar así. Tengo que tomar las decisiones por el bien del club. A veces las mejores no están dentro del patrón de idea de juego que tenemos", ha dicho. Sin contar que, para la siguiente jornada, el Real Oviedo tendrá 48 horas más de preparación que los almerienses, dado que ambos se medirán el próximo lunes (21.00 horas) en el Nuevo Carlos Tartiere.

CAMBIO DE ENTRENADOR EN EL TENERIFE

En cuanto a la cita de este jueves, José Gomes tenía claro el estilo de juego del Tenerife del almeriense Fran Fernández. Pero el técnico fue destituido en la noche del domingo, tras perder en su feudo, y su sustituto es Luis Miguel Ramis, otro exUDA. "El Tenerife tiene una genética en sus jugadores. Presionan arriba y, en fase ofensiva, meten mucha gente en el remate cuando hacen centros. Pero, con el nuevo entrenador, hará algún cambio. Tenemos que centrarnos en nosotros y en hacer nuestro juego". Eso sí, "el cambio de entrenador va a cambiar algo, aunque no haya tenido tiempo suficiente para que los jugadores entiendan sus ideas. Hemos estudiado cómo le gusta jugar (Ramis) y preparar el partido según la plantilla que tiene en el Tenerife".

El Almería llega a este partido en una racha de ocho jornadas sin conocer la derrota. Con seis triunfos (cuatro seguidos) y dos empates en este tiempo. Para sumar 20 de 24 puntos posibles. Para hacer que, de manera virtual (al tener un partido menos) estén en ascenso directo. Algo que no preocupa ni cambia la mentalidad de José Gomes. Porque se muestra exigente y autocrítico. "De puntos el equipo está bien, pero hay muchas cosas que mejorar. Difícilmente el entrenador está satisfecho al 100%. Estamos en el camino de llegar al lugar que queremos". Que no es otro que "lograr el ascenso al final de temporada. Lo de ahora son estadísticas que os sirven a los periodistas".