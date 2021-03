Jornada en 'calma' la vivida en la provincia de Almería antes de los 'ajustes'

Almería finaliza la semana, tras los datos facilitados por la Junta de Andalucía sobre la incidencia de la COVID-19 en la provincia, con una jornada que se podría calificar de 'en calma'. Porque habrá que esperar a los datos de los próximos días, con los consabidos 'ajustes' para entender lo ocurrido en estos últimos días. Principalmente viendo que, en este domingo, no hubo ningún ingreso hospitalario, tampoco en UCI y no se registró ninguna víctima mortal con síntomas de la pandemia. Además, 93 nuevos positivos (cifra que no se registraba un lunes desde final de 2020) y 92 curados. Datos muy por debajo, principalmente los dados de alta, en relación al lunes de la pasada semana. Cuando se registraron 116 nuevos positivos y se dio el alta a 269 pacientes.

Esto ha llevado a que, en estos últimos siete días, se hayan sumado 854 nuevos positivos, por los 1.665 curados. Es decir, prácticamente el doble. Lo que ha permitido descender el número de casos activos en casi un millar. En este año, 47.566 personas han sido diagnosticadas con COVID-19, de las que 35.155 ya han recibido el alta una vez pasada la enfermedad.

En la última semana, además, se han registrado 25 víctimas mortales. 213 personas han necesitado ingreso hospitalario, aunque en un solo día fueron 123, una cifra nunca tenida en tan solo 24 horas. Y nueve personas han entrado en UCI. Siendo, Almería, la provincia de Andalucía con un mayor porcentaje de pacientes en cuidados intensivos del total de ingresados. Hoy hay 133 ingresados, cuatro más que hace una semana, por 50 en UCI, dos menos que el pasado lunes.

VACUNAS

Por su parte, se rozan ya las 100.000 vacunas (99.188). Una cifra, la de alcanzar los 6 dígitos, que se sobrepasará ya este primer día de la semana. En siete días han puesto 11.674 dosis. En total, hay ya 34.267 almerienses que tienen las dos dosis, recibiendo esta segunda vacuna un total de 6.659 personas desde el pasado lunes.