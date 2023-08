Jorge Martínez cumple su sueño “de tomar la alternativa” con el Capote de Paseo de la Feria Taurina

Los sueños, con esfuerzo y talento, pueden cumplirse. Y es lo que le ha pasado al novillero Jorge Martínez, criado en la Escuela Municipal Taurina de Almería, que este lunes ha tomado la alternativa en la Plaza de Toros de la ciudad, y lo ha hecho engalanado con el Capote de Paseo que ha recibido, de manos de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, como triunfador de la Feria Taurina de 2022. “Hoy es un día muy especial para mí y hace que todo cobre sentido. Se cumplirá el sueño por el que he estado trabajando toda mi vida. Por eso, se conjugan muchas emociones, espero que todo vaya bien y el próximo año podamos encontrarnos de nuevo para recibir este hermoso torneo”, ha reflexionado Jorge Martínez durante la entrega del capote que ha tenido lugar por la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha manifestado que “la Feria de Almería no se entiende sin sus tardes de toros en nuestra plaza, que acumula ya 136 años de vida y emociones compartidas, del mismo modo que no se entiende nuestra plaza sin sus mantones, sin su merienda y sin su público, tan amable como exigente”. Por eso, agrega, “el Ayuntamiento de Almería cumple con su papel institucional desde la tolerancia y la consideración. O lo que es lo mismo: respetando las opiniones e ideas de todos por igual. Tanto de los que quieren, como de los que no quieren toros. Porque ese es el sentido de la convivencia: asumir las ideas de las demás personas aunque no coincidan con las propias”. Por todo ello, María del Mar Vázquez ha confesado que “constituye para mí un placer y un honor poder entregar el Capote que le acredita como justo vencedor de la última edición Feria Taurina de Almería al novillero Jorge Martínez”.

Este año el capote no tiene el sello del estilo y la torería de las manos de la Maestra Nati, fallecida el pasado mes de marzo, pero viene con la firma de su hijo, Enrique Vera, que es el continuador de una saga familiar de arte y buen gusto.

El novillero Jorge Martínez recoge el Capote de Paseo por la monumental faena -la mejor de la Feria del pasado año a juicio del Jurado- al novillo Prófugo, de 400 Kg, de la Ganadería de Guadaira, lidiado el día 19 de Agosto de 2022, corrido en 2º lugar, 1º de su lote. Y la faena de Jorge Martínez fue muy completa, desde que salió con el capote hasta que lo mató. La faena fue creciendo, de la calidad a la grandeza, con un novillo que se movió mucho, pero embestía bien. Jorge le puso pasión y conocimientos técnicos, y conectó desde el principio con el público. Una faena cumbre, con variedad de recursos, ofreciendo pases con los dos pitones y matando en una estocada certera.

El toreo de este antiguo alumno de la Escuela Municipal Taurina de Almería está enamorando a los aficionados de toda España, como sucedió en el Coso de la Avenida Vilches, con un toreo clásico basado en una dosis de valor importante y estéticamente con un potencial muy grande. Y, lo más importante, torea sobre la base de la pureza de este arte.

Martínez, que tomó la alternativa este lunes, logró salir por la puerta grande tras cortar dos orejas.