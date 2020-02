Jesús Vidal da las claves para ser ‘campeón’ en la Semana de la Psicología de la UAL

Cuando se dio a conocer el programa de la Semana de la Psicología, en honor a Juan Huarte de San Juan, su nombre levantó ya mucha expectación. Fue la misma que se ha confirmado en este martes, puesto que ha habido una máxima afluencia a la conferencia que ha impartido, titulada ‘El reto de cada día’.

Jesús Vidal ha ejercido de ejemplo de carne, hueso y obra para hacer efectivo el tema elegido para este año, ‘Las Capacidades Diferentes’. Ha hablado de su experiencia, con “la intención de que los estudiantes se motiven y sobre todo que pasen un buen rato”. Vidal es Licenciado en Filología Hispánica y también Máster en Periodismo, pero su mayor repercusión se debe a su faceta como actor. De hecho, se define como tal, sin la intención de ser modelo a seguir, pero asumiendo que efectivamente lo es para muchas personas: “Yo soy simplemente un actor, y si la gente, por lo que sea, ve en mí cualidades a seguir, encantado”.

Es sabido que, en el desempeño de esa faceta profesional, ha sido reconocido al más alto nivel de este país, con el Premio Goya 2019 al Mejor Actor Revelación. Su interpretación en la película ‘Campeones’, dando vida al entrañable personaje de Marín, ha mostrado su talento, pero Vidal no se queda solo en eso: “Más que una fama repentina, es el fruto de un trabajo de muchos años, y esta visibilidad es buena, que duda cabe, y se debe al reconocimiento que ha tenido la película, por lo que estoy muy contento”. En todo caso, la cinta dirigida por Javier Fesser es la que ha ido más allá en repercusión, lo que no supone que se olvide otros hitos culturales importantes para el camino hacia la integración efectiva de las personas con diversidad funcional: “Lo que ha venido a raíz de la película y de otros trabajos que venimos desarrollando antes, como la obra de teatro ‘Cáscaras vacías’, de Laila Ripoll y Magda Labarga, ha ayudado mucho en la inclusión y en la valoración de las personas ‘diferentes’, como me gusta decir, como artistas profesionales”.

Abundando sobre las herramientas para una mayor concienciación y avance, “el cine transforma la sociedad, el cine educa y el cine crea arte, entonces el cine tiene un papel fundamental, sí, para transmitir los valores de inclusión”. Se ha mostrado encantado de haber acudido a la llamada de la Universidad de Almería: “Me parece estupendo que haya actividades y espacios como este, en la Semana de la Psicología de la UAL, que permitan a los estudiantes y al claustro universitario formar parte de foros y de eso, de espacios, donde se fomente la diversidad”. La satisfacción ha sido recíproca, puesto que la Universidad de Almería, en concreto la Facultad de Psicología, en su propuesta de ‘semana cultural’, ha encontrado en Jesús Vidal el gran referente que pretendía, tal y como ha explicado la decana Encarnación García: “Es una persona muy mediática que nos ha trasladado su historia vital, cómo él ha llegado a ser de un actor reconocido -la obra ‘Cáscaras vacías’ ya estaba en cartelera teatral en 2017-, qué vicisitudes se ha encontrado y cómo ha sido su historia de potencialidad”.

La Semana de la Psicología, iniciada el pasado jueves con un acto de agradecimiento a todas las entidades con más de tras años de colaboración en la recepción de estudiantes en prácticas, se ha visto continuada con la inauguración de 'Sol-t-Arte: Expresión de Emociones en Salud Mental’. Se trata de una exposición en la Sala Bioclimática con las obras realizadas por los usuarios de salud mental, estudiantes y profesionales participantes en el Programa ‘Inclúyete’. Además de la conferencia de Jesús Vidal, este martes ha tenido lugar un Taller Práctico dirigido al alumnado de la Facultad bajo el título ‘Diversidad funcional en el ámbito universitario', impartido por Pilar Sánchez, directora de la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional, y por Antonia Díaz, Trabajadora Social de la UAL. Por la tarde se ha hecho el Taller 2, ‘Intervención en personas con trastorno mental grave’, con Javier Mora, responsable provincial de FAISEM, Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, como ponente.

Este miércoles 26, a las 10.00 horas se hará la Conferencia Plenaria pronunciada por Ana Quevedo, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, cuyo título será ‘‘Quiero contarte. Cuenta conmigo’. Avanzando en la comunicación Aumentativa’. Será en el Auditorio y estará seguida desde las 12.00 horas del Acto Institucional de entrega de reconocimientos, como a los mejores expedientes académicos de Grado y Másteres, y la entrega a Ricardo Pellón Suárez de Puga, catedrático de Psicología de la UNED, de la Medalla de la Facultad. También habrá sesión de tarde.