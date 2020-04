8 de abril de 1995. Sábado. La mañana comenzó algo fresca en El Ejido (Almería). Pero esa sensación duró poco. Sobre todo conforme se acercaba el inicio del partido que debían disputar, en el Pabellón Municipal de Deportes, Unicaja J&B Almería y Pepsi Gran Canaria. Era la final de la Copa del Rey y ambos conjuntos llegaban con una presión distinta, pero que les hacía tener una gran responsabilidad sobre sus hombros. En el caso de los almerienses, nunca habían ganado un título oficial en España y, además, ejercían de anfitrión. En el caso de los insulares, habían perdido su hegemonía en la Superliga de voleibol y debían salvar la temporada. En el recuerdo, la final que ambos disputaron dos años antes en Murcia y que se decantó por 3-2 en favor de Gran Canaria.

Ambos habían derrotado en las semifinales del día anterior a Larsa Vigo (Unicaja Almería) y a Soria (Gran Canaria). El Pabellón ejidense estaba completamente abarrotado. Nadie se quería perder el que debía ser primer entorchado 'ahorrador'. 3.000 personas para lo que se preveía como una fiesta del voleibol almeriense. La que no habían vivido en la elite desde que llegaron unos años antes.

Porque todo estaba diseñado. El club así lo había previsto desde el verano anterior. Cuando se llegó a un acuerdo con Rafa Pascual para que el mejor jugador de todos los tiempos de este deporte en España jugara esta fase final con los colores almerienses. Se habló, en aquellos momentos, de un millón de pesetas (6.000 euros) por estos dos encuentros. El primer título tenía que llegar sí o sí. Y llegó.

FINAL SIN HISTORIA

La final no tuvo más historia que esperar el final. Los almerienses fueron muy superiores al Gran Canaria entrenado por Paco Sánchez Jover, que ejercía también las funciones de jugador. Desde el primer momento el cuadro de Axel Mondi puso sobre la pista sus credenciales para ganar la Copa del Rey de 1995. Con jugadores como Cosme Prenafeta, Ivo Lazarov, Pascual Saurín, Jesús Sánchez Jover, Manuel Carrasco, Carlos Carreño, Fernando Martínez, José Antonio Martínez o un Geni da Silva que fue el gran perjudicado por la llegada de Rafa Pascual, al ocupar la posición de opuesto.

El primer set fue almeriense por 15-11. (Recordar que todavía se jugaba a 15 puntos cada manga y que para sumar el punto había que estar en posesión del saque). El segundo fue un apabullante 15-1, culminado con un último remate por el que era un jovencísimo Juanjo Salvador, antes de emprender el de Pechina su aventura por Italia. Todo cambió en el set final. Pepsi Gran Canaria no quería irse tan pronto. Unicaja Almería ya no le salían tan bien las cosas (era imposible) como en la segunda manga. Pero todo acabó con un remate de Venancio Costa que parecía recuperación de saque, aunque el segundo árbitro señaló invasión y, por tanto, el 17-16 final (al llegar al punto 17 ya no hacía falta tener dos de ventaja, salvo en la quinta manga).

COMIENZO DE LA LEYENDA

En ese momento comenzó la leyenda de Unicaja Almería de voleibol. 25 años para demostrar que es el equipo más laureado del voleibol nacional. Superando al Real Madrid y todos los otros campeones como Son Amar de Palma de Mallorca o Gran Canaria. Mucho ha cambiado este deporte en este cuarto de siglo. Lo que no ha cambiado ha sido que el cuadro almeriense siempre ha estado en la disputa por los títulos nacionales. Siendo el que más Superligas y Copas del Rey tiene en sus vitrinas.

Esperando saber si la Superliga de esta campaña le condeden el título o se da la campaña por anulada. Porque el coronavirus ha suspendido la competición a falta de dos jornadas para acabar la fase regular. Con el liderato de Unicaja Almería, ahora entrenado por el almeriense Manolo Berenguel. Entre uno y otro, 28 entorchados más a nivel nacional. Y la final de la Copa de Europa disputada ante Casa Módena (Italia) en Novi Sad (Serbia) en 1998.

Aquí os dejamos el partido íntegro en la retransmisión que hizo La2 de TVE.