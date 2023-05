Se incorporan al Ayuntamiento de Almería tres arquitectos técnicos y tres maestras infantiles

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado la incorporación a la plantilla municipal, como funcionarios, de tres arquitectos técnicos, y como personal laboral de la plantilla del Patronato Municipal de Escuelas infantiles, a tres maestras de educación infantil. Un acto en el que les ha trasladado su agradecimiento “por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la preparación” para conseguir el objetivo”.

Acompañada por los concejales Juanjo Alonso, Ana Martínez Labella, María del Mar García Lorca, y Paola Laynez, así como otros representantes de la Corporación municipal, la alcaldesa ha subrayado la “importancia” que perfiles de tan diferente ámbito tienen en el desarrollo de la actividad municipal y en el funcionamiento de una administración como es el Ayuntamiento.

“Como me gusta decir siempre a las personas que se incorporan a la plantilla municipal, la toma de posesión no es el final de nada, sino el principio de una etapa profesional apasionante, en donde vais a tener no uno, sino doscientos mil jefes”, ha explicado Vázquez, animando a los servidores públicos que se incorporan al consistorio el desempeño de sus funciones con “lealtad a la institución, agilidad, transparencia y empatía”.

En nombre de toda la Corporación, la alcaldesa ha deseado a los nuevos trabajadores, que han jurado o prometido su cargo, una larga y provechosa trayectoria de trabajo “por Almería y por los almerienses”, felicitando y reconociendo también el papel que en el proceso que hoy culminan han tenido los familiares, muchos de ellos presentes en este emotivo acto.

Por su parte, los nuevos trabajadores han mostrado su satisfacción y su voluntad para poner su capacidad al servicio de los almerienses con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los almerienses.