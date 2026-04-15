La imagen de la Feria de Almería 2026, en manos de los almerienses: así puedes votar por tu cartel favorito

Los almerienses pueden elegir desde este miércoles, 15 de abril, el Cartel Anunciador de la Feria y Fiestas de Almería de 2026 en honor a la Virgen del Mar. La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha anunciado la apertura de un periodo de votación popular de diez días. El proceso se realizará exclusivamente a través de la web municipal.

Los ciudadanos podrán escoger entre tres obras finalistas, seleccionadas por un jurado de entre 44 propuestas presentadas. La concejala ha destacado “la buena acogida que ha tenido el concurso en esta edición, aumentándose considerablemente el número de candidaturas”. Los tres carteles que compiten por ser la imagen de la feria son 'Aires de Almería', 'Dulces recuerdos' y 'Siente la Feria'.

Votación popular para decidir la imagen de la Feria

El Ayuntamiento ha repetido este sistema de votación popular digital debido al “éxito del año anterior”, con el objetivo de que sean los propios almerienses quienes decidan la imagen de sus fiestas. En este sentido, Amalia Martín ha animado “a todos a ser participes de una decisión tan relevante para la ciudad ya que esta imagen también será la protagonista de los abanicos”. Cada usuario podrá emitir un único voto.

Un concurso con estrictas reglas anti-IA

El certamen está dotado con un premio de 3.000 euros para el ganador. El tema es libre, pero debe inspirarse en motivos almerienses que identifiquen a la ciudad y anuncien de forma clara la “Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona la Virgen del Mar - Almería 2026”. El autor premiado también deberá crear dos diseños para el tradicional abanico representativo de la Feria.

Las bases del concurso prohíben de manera estricta “el uso de cualquier herramienta, programa, modelo o técnica basada en Inteligencia Artificial (IA) en cualquiera de las fases del proceso creativo”. Para asegurar el cumplimiento de esta norma, el Ayuntamiento puede solicitar a los finalistas un vídeo o dossier que documente el proceso de creación manual o digital de la obra.

El jurado, presidido por Amalia Martín, ha estado compuesto por ocho miembros, incluyendo a profesionales del diseño, las artes plásticas y la publicidad. La votación permanecerá abierta desde las 00:00 horas del 15 de abril hasta las 14:00 horas del viernes 24 de abril. El cartel que obtenga más votos será proclamado ganador.