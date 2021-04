Ignacio Sánchez (Unicaja Costa de Almería): "Ante Teruel fue un cúmulo de emociones"

Casi 48 horas después de haber logrado el pase a la final, Ignacio Sánchez no tiene reparos en reconocer que "todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en los dos partidos". Se refiere el capitán de Unicaja Costa de Almería a los dos choques, disputados en Teruel, que le dieron el pase a la final de la Superliga al cuadro almeriense. Dos encuentros en los que hubo que llegar, en ambos, al límite para determinar el nombre del ganador. Que pudo ser cualquiera de los dos, pero que fue la entidad almeriense la que se logró el objetivo. Rompiendo maleficios, como el no haber ganado en tierras turolenses desde mayo de 2016. Como otros, ya deportivos, en los que tuvieron que levantar hasta tres bolas de eliminatoria en su contra, para aprovechar la primera de la que dispusieron y conseguir el billete para la ronda definitiva. Que comenzará este fin de semana en Las Palmas.

Ignacio Sánchez ha sido protagonista en Deportes COPE Almería este martes. El colocador almeriense, en el momento de la entrevista, no había visto todavía el segundo partido disputado en Los Planos. Algo que tenía intención de hacer. Principalmente porque "no recuerdo cómo fueron algunos puntos". Lo que habla de la grandísima tensión con la que se vivieron todos y cada uno de los 10 sets que fueron necesarios para determinar el nombre del finalista.

MONTAÑA RUSA

En una eliminatoria que ha sido como una 'montaña rusa'. "Lo mismo estabas disfrutando en la pista porque nuestro juego era muy bueno, como que pasabas por fases de mucho sufrimiento". Así lo notaban en la pista, como también se pudo vivir desde fuera al verlo por la televisión. Una ronda durísima ganada, finalmente, por un equipo muy irregular, "como ha sido durante toda la temporada".

Pero, ahora, el equipo almeriense está en la final. Tendrán que viajar hasta Las Palmas este viernes para el doble compromiso inicial ante Guaguas, en una última ronda al mejor de cinco partidos, con encuentros sábado y domingo. El mismo escenario en el que se disputó este año la Copa del Rey. "Somos un equipo muy distinto", asegura Ignacio Sánchez. Con un gran "crecimiento". De todo el equipo y, en especial, de un Colito "que ha hecho una semifinal impresionante".

Enfrente en la final estará el 'renacido' Guaguas. Un bloque formado este pasado verano en el que hay un gran número de jugadores que estaban el pasado curso en Unicaja Costa de Almería. "Todos nos conocemos tanto como que hace ocho meses estábamos compartiendo equipo y vestuario". Cuando el inicio de la pandemia provocó que la RFEVB suspendiera la Superliga y declarara 'desierto' el título. La petición almeriense de darles entorchado, al ser el líder de la fase regular en el momento del parón, no tuvo una respuesta positiva. Así que, en los dos finalistas de esta temporada hay elementos que llevan un año poder levantar trofeo y sentirse los mejores. Ahora en pista distinta.