El Hospital Materno Infantil Torrecárdenas inicia un nuevo tratamiento para malformaciones torácicas

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil Torrecárdenas ha puesto en marcha un nuevo tratamiento conservador, para los pacientes de la provincia, para malformaciones de pared torácica (pectus excavatum y pectus carinatum) mediante campana de vacío y ortesis con corsé, respectivamente. Según ha explicado el responsable del Servicio, el doctor Luis Alonso, “las malformaciones de pared torácica son relativamente usuales. El pectus excavatum es la más frecuente de ellas, se caracteriza por un aspecto hundido del esternón. El pectus carinatum, por el contrario, es una protrusión a nivel de la articulación esternocostal que origina un aspecto prominente de esta estructura”. Este tipo de tratamientos son realizados por los doctores Cristina Domínguez, Verónica Alonso y Tomás Ferraris.

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha explicado que “se trata de una novedad para nuestro hospital, lo que representa una mejora asistencial a los potenciales pacientes que son nuestra razón de ser y de seguir mejorando día a día en todas las áreas del hospital, tanto del hospital general como del Materno Infantil”.

UN TRATAMIENTO NOVEDOSO Y NO INVASIVO

Hay que recordar que la mayor parte de estos casos son esporádicos y no se asocian con otras malformaciones. Aunque empeoran en la adolescencia, la mayoría son leves, tienen repercusión estética y no presenta una alteración funcional, por lo que la indicación quirúrgica no suele estar presente en edad infantil. Sin embargo, “pueden suponer un impacto psicológico importante en los pacientes adolescentes, que en muchos casos demandan una corrección de estas anomalías. En la edad pediátrica y la adolescencia, la flexibilidad del tórax permite realizar un tratamiento correctivo ortopédico, no invasivo. Aunque estos tratamientos no son especialmente novedosos”, ha señalado el doctor Luis Alonso.

El responsable de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil también ha destacado que “incorporar a la cartera de servicios de Cirugía Pediátrica fundamentalmente la campana de vacío para el pectus excavatum, que por medio de succión eleva el esternón, cóncavo en estos pacientes, y la ortesis con corsé para el pectus carinatum, dispositivos personalizados que permiten ejercer presión sobre las zonas prominentes, va a suponer con el uso diario, durante varios meses, conseguir importantes mejorías e incluso resoluciones de estas malformaciones sin necesidad de que el paciente tenga que pasar por quirófano”.

El doctor Luis Alonso también ha señalado que es “fundamental para realizar estos tratamientos la colaboración del paciente y de la familia, ya que requiere constancia y un compromiso a medio plazo para obtener los resultados esperados, de modo que el mejor perfil son niños prepúberes, que aún presenten flexibilidad de las estructuras a corregir pero que se impliquen en el tratamiento”. “Esperamos que esta incorporación suponga el inicio del desarrollo de la cartera de servicios de cirugía torácica infantil en nuestro servicio y próximamente podamos empezar a dar soluciones óptimas no solo a malformaciones con indicación ortopédica, sino también a aquellas que precisen corrección quirúrgica mediante técnicas mínimamente invasivas, tanto de pared torácica como anomalías pulmonares y de la vía aérea”, ha explicado el responsable de Cirugía Pediátrica.