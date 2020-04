"No hay mayor motivación en la UD Almería que el ascenso"

Todo parece indicar, según las últimas informaciones, que la vuelta de las principales competiciones de fútbol tendrá lugar en el mes de junio. Antes, los equipos ya están a la espera de recibir las instrucciones que deben seguir para que la vuelta al trabajo cumpla con todos los requisitos que los organismos (CSD, RFEF y LFP) determinen.

En el caso de la UDA, los jugadores llevan entrenando en sus respectivos domicilios desde el parón (13 de marzo). Cada día realizando los ejercicios que los preparadores físicos del primer equipo les indican. Todo, en la medida de las posibilidades, para que a la vuelta al trabajo 'colectivo' la forma física sea la menos mala después de estar dos meses sin poder ejercitarse con el grupo y en unas condiciones más o menos óptimas y no en casa.

Para hablar de toda esta situación, este martes la UDA ha realizado una rueda de prensa telemática,con la participación de COPE, con Javier Agenjo (preparador físico de la UDA). El responsable de la parcela física, junto a Víctor Fortes, ha reconocido que "nada será fácil". A la espera de conocer con exactitud los protocolos de LaLiga, sí que tiene claro, desde su faceta, que "habrá poco tiempo si nos dan dos semanas para entrenar en grupo antes de volver a la competición". Porque, de las cuatro semanas que habrá entre el retorno a los entrenamientos y el primer partido, las dos primeras serán de ejercicios individuales y en grupos de máximo ocho jugadores.

11 JORNADAS PARA LUCHAR POR EL ASCENSO

Pero es una dificultad que tendrán todos los equipos que jueguen en la Liga SmartBank. Competición en la que está la UDA y de la que quiere 'salir' por el piso de arriba para llegar a la Liga Santander. 11 jornadas por delante. Un duro camino para poder lograr el objetivo. Preguntado por el aspecto físico y mental de jugar cada tres días, Javier Agenjo ha sido muy claro, en referencia al cuadro rojiblanco. "No hay mayor motivación en el Almería que el ascenso". Ni más ni menos. Un premio muy apetecible para los componentes del plantel entrenado por José María Gutiérrez. 11 jornadas en las que "el estrés competitivo será mayor porque se juega toda la temporada en este tiempo".

Unos jugadores que trabajan a diario. Unos ejercicios que son grabados en vídeo y enviados al cuerpo técnico para seguir la evolución de cada uno. Principalmente de los tres que están lesionados. Agenjo confía en que este parón permita a Coric, Petrovic y Juan Ibiza "estar ya con el grupo cuando se vuelva al trabajo". En cuanto al croata, "antes del parón ya estaba metido en la dinámica del grupo". En el caso del serbio, "el parón ha podido retrasar su recuperación porque estaba en mitad del proceso. Pero creo que también estará a disposición". Mientras que la frase elegida para definir al central balear es que "está como un toro".

IMPORTA LA SALUD

Sean ellos unidos al grupo o los que ya están, lo que Agenjo tiene claro, en la vuelta a la competición, es que "lo más importante es la salud". No cabe otra. Por ahora, "ninguno de la plantilla ha dicho que no juega, como sí ha dicho Fali (Cádiz), porque el riesgo 0 de contagio es imposible hasta que no se encuentre una vacuna". Pero sí que se debe definir todo lo que rodea a un equipo. "Se ha hablado de una concentración de todos los equipos durante dos meses. En mi caso, que vivo solo, sería la mejor opción. Pero, por ejemplo, Fernando (portero de la UDA) ¿con quién deja a su hija si su mujer trabaja en un hospital?". En este sentido, "hay que ver los viajes que hagamos para jugar y en los hoteles que estemos. Las personas que trabajen deberán hacerse los mismos test que nosotros", apunta. Todo en el aire. Peor con un horizonte cada vez más cercano, aunque incierto.