La Guardia Civil asesta un duro golpe a la criminalidad en las 200 viviendas de Roquetas de Mar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intensificado su labor en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería) durante el último mes. En este periodo, se han llevado a cabo más de 450 actuaciones que han resultado en la detención de más de 40 personas por la comisión de 50 delitos, además de instruirse más de un centenar de infracciones administrativas.

Como parte de este dispositivo, se ha realizado una importante operación contra el cultivo de marihuana que ha culminado con la intervención de más de 350 plantas de Cannabis Sativa. En colaboración con técnicos de la empresa suministradora, también se han neutralizado 130 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico.

Detenidos por un robo con violencia

Una de las actuaciones más destacadas es el esclarecimiento de un robo con violencia ocurrido el pasado 28 de septiembre. Durante el asalto, los autores causaron lesiones graves a la víctima utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, resolviéndose el caso con la detención de dos personas.

A uno de los detenidos le constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y violencia de género. Además, sobre él pesaban tres requisitorias judiciales, dos de las cuales eran órdenes de búsqueda y detención.