FICAL acoge el preestreno de 'Honeymoon', filme que viaja desde la comedia negra hasta el thriller

“Es una historia que transita entre Tarantino y los hermanos Coen, siendo muy cañí. Es una buena definición”. Así se expresa Javier Gutiérrez sobre ‘Hooneymoon’, la película que se ha preestrenado en el Teatro Apolo, en el marco de FICAL, y que ha contado con la presencia de su director, Enrique Otero, los protagonistas, Javier Gutiérrez y nuestra flamante Estrella Nathalie Poza, y el productor Miguel Angel Tobias. En el encuentro con los medios de comunicación han estado acompañados por Almudena Morales, diputada de Cultura y Cine, y Enrique Iznaola, director del festival.

Enrique Otero explica que “esta película tiene una amalgama de géneros, humor negro, thriller, drama… era complicado que no se fuera a ningún género en concreto. He intentado mantener la fina línea para que transitara por todos, y con una historia que te va sorprendiendo, porque no te esperas lo que viene encima”.

Javier Gutiérrez y Nathalie Poza se han entregado desde el minuto uno con el proyecto. Javier Gutiérrez considera que “las películas no acaban cuando termina el rodaje, sino que hay que acompañarlas, más cuando crees en el proyecto. Quedé con Enrique y me enamoré del guión y los personajes, y necesitaba como él contar esta historia. Y embarcamos a Natahlie. Es una película de actores y personajes”.

Nathalie Poza añade que “me pilló en un momento tranquilo, esperando si llegaba algo que me agarrara el corazón y cuando leí el guión, le dije un sí categórico, también me enamoró desde el primer momento”.

La historia se centra en Eva y Carlos, un matrimonio en destrucción, una pareja en ruina. Ya no les une nada, hasta que una circunstancia inesperada los lleva a emprender un viaje geográfico y emocional, con el fin de conseguir dinero para remediar una situación que les ha cambiado la vida…

Javier Gutiérrez incide en que “ya existen en el cine demasiados superhéroes e historias facilonas en España. Ésta es una película que atrapa, que ha funcionado muy bien en el exterior y dicen que es merecedora de ser candidata en España a los Óscar, fuera del país llama la atención”.

Por su parte, Nathalie Poza añade que “a mí lo que más me llama la atención son los superhéroes del día a día y como se puede resurgir de la catástrofe y es tomando decisiones. Me leí de un tirón el guión. Arranca con una mujer que destroza una cocina, la vida les da un bofetón y me pareció hermosísimo cómo estaba escrito. Los personajes secundarios también son brillantes. Es película artesanal y cine puro”.

Enrique Otero destaca “la importancia de las localizaciones, en 31 días rodamos en muchos exteriores” y añade “el buen juego de los secundarios, cada uno daría para una Spin Off”. En el reparto se encuentran intérpretes de la talla de María Vázquez, Silvia Xirui, Antonio Durán ‘Morris’, Miquel Insúa, Pablo Derqui y Berta Ojea.

El magnífico actor asegura que “es una historia de amor, de segundas oportunidades, en un mundo individualista, de no observar en el otro. Una pareja con una relación tóxica. Ese viaje que emprenden hace que vuelvas a creer en las parejas, en las segundas oportunidades”.

‘Hooneymoon’ estará, informa el productor, el 12 de enero en las salas de cine y los espectadores de Almería han tenido la oportunidad de disfrutar del preestreno en la ‘Pantalla Almería’ de FICAL.