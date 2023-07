El Festival Clásicos en El Parque celebra su 20 aniversario llenando de música Rodalquilar

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha dado a conocer la programación de la 20ª edición del Festival “Clásicos en el Parque” que tendrá lugar del 18 al 29 de julio. Seis conciertos de gran nivel y una exposición para celebrar dos décadas llenando de música y arte el Cabo de Gata. La programación amplia y variada, con actuaciones para todos los gustos y artistas como Judith Jáuregui, Ana María Valderrama, Alberto San Juan o Mayte Martín. Habrá música clásica en diversas vertientes (sinfónica, antigua, histórica), flamenco, jazz o poesía. Más de 20.000 espectadores y 500 artistas han acudido al festival durante las últimas dos décadas. Unos conciertos que suponen disfrutar con todos los sentidos bajo la luz de las estrellas en espacios naturales e históricos de Rodalquilar, el corazón del Cabo de Gata.

Al evento han asistido el delegado de Turismo, Cultura, y Deporte, José Ángel Vélez, el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre, diputado de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa de la Diputación de Provincial, Francisco Álvarez, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, y Javier Rovira, director del ‘Festival Clásicos en el Parque’. Un evento que ha permitido conocer los detalles más significativos de este 20 aniversario.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín Moya, ha explicado que “el festival es uno de los más interesantes y atractivos que se celebran en nuestro país, tanto por su innovadora y variada programación como por el enclave en el que se realiza, en pleno corazón del parque natural Cabo de Gata-Níjar”. En este sentido, ha añadido que “Clásicos en el Parque es un evento único y pone de relieve que el turismo cultural es compatible con el patrimonio natural con el que cuenta la provincia”. La delegada ha querido reconocer “la figura de su director Javier Rovira, quien lleva muchos años trabajando e impulsando este certamen, que cada mes de julio reúne lo mejor del panorama cultural actual, a los amantes de la música y de las artes escénicas”.

Martín ha destacado también “la implicación de la Consejería de Sostenibilidad albergando una iniciativa cultural tan atractiva como el Festival Clásicos en el Parque”. “Creemos que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con sus paisajes espléndidos y su litoral excepcional, tiene una gran capacidad para atraer proyectos culturales potentes que, además de formarnos y deleitarnos, nos ayudan a conseguir uno de los objetivos del Parque: avanzar hacia un turismo sostenible y de calidad, que dinamice la economía local y contribuya a divulgar los valores del espacio natural”, Ha concluido la delegada del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado “la importancia de un festival que cumple 20 años y que lo hace acercando la cultura a los pequeños municipios de la provincia, como es Rodalquilar”. Además, ha agradecido “al director del Festival la apuesta que ha realizado por este evento, que nació como un curso de música y ha avanzado hasta un evento conocido en toda España.”

Por su parte el diputado de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, Francisco Álvarez, ha mostrado el compromiso de la Institución Provincial en su apoyo a esta iniciativa, que ha calificado como “un privilegio para la provincia de Almería. Este evento se ha ganado por méritos propios un reconocimiento extraordinario por parte de la sociedad civil almeriense y del mundo de la cultura. Nos permite disfrutar de grandísimos artistas que animan nuestras noches de verano en unos enclaves mágicos, llenos de magnetismo y con la naturaleza como telón de fondo”.

Desde el Ayuntamiento de Níjar, su alcalde José Francisco Garrido, ha agradecido “el gran trabajo que realizan todos y cada uno de los responsables de este festival, que han contribuido a que Rodalquilar sea, todavía más, un lugar de paso obligado cada vez que llega el verano”. “Hay muchos motivos para no perderse esta cita, pero yo me quedo con tres: primero, porque se celebra en un marco incomparable: Rodalquilar, un enclave paisajístico, histórico y natural que cautiva a todo aquel que lo visita. En segundo lugar, porque la programación de esta edición es realmente espectacular. Y tercero, porque no todos los días se cumplen 20 años, y esas dos décadas del Festival Clásicos en el Parque merecen ser celebradas por todo lo alto”, ha concluido Garrido.

El director del Festival, Javier Rovira, ha explicado que “haber podido llenar de música y cultura uno de los espacios más emblemáticos de nuestra provincia es para mí un motivo de orgullo y, sobre todo, de agradecimiento”. “Agradecimiento al público que nos acompaña cada noche, a los grandes artistas que nos visitan, a los técnicos, a los colaboradores y, muy especialmente, a las instituciones que lo hacen posible”. Rovira ha resaltado el apoyo de las instituciones que hacen posible que este festival haya podido seguir celebrándose 20 años después.

Clásicos en el parque

El festival comenzará con la muestra ‘Una mirada a los clásicos’ (el día 18 a las 20:00h en el punto de Información de Rodalquilar). Posteriormente, tendrá lugar la actuación de Opera Omnia, uno de los mejores grupos españoles de música antigua, que escenificará ‘Amor, no te llame amor’ (el día 20, a las 22:00h en el Jardín Botánico de Rodalquilar). El concierto más simbólico será ‘Que 20 años no es nada’ (el día 21 a las 22:00h en el patio de los Espartales de Rodalquilar) con Ana Valderrama al violín, Fernando Arias, al violonchelo, María Luisa Quintas, Luis Arias y Alejandro Gwynn al piano y la colaboración del violonchelista Ángel Luis Quintana.

La actividad proseguirá con Judith Jaúregui, una de las pianistas españolas más aclamadas, junto a la Orquesta Ciudad de Almería, dirigida por Michael Thomas (el día 22 a las 22:00h en el anfiteatro de Rodalquilar). Ana Santisteban a la guitarra y Sonia Miranda al cante completarán el elenco de solistas. Anacronía, que ha recibido el premio Ensemble Emergente FestClásica 2023, tomará el relevo con ‘El Clásico Continuo: La Sociedad Bach-Abel’ (el día 27 a las 22:00h, en el patio de los Espartales de Rodalquilar). Mayte Martín, es una de voces ilustres de nuestro flamenco, y presentará ‘Tatuajes’ (el día 28 a las 22:00h, en el anfiteatro de Rodalquilar) y el célebre actor Alberto San Juan llegará con ‘Lorca en Nueva York’ junto a los músicos de La Banda (el día 29 a las 22:00h en el anfiteatro de Rodalquilar).