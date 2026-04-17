La Feria del Libro de Almería celebra la literatura con autores de éxito y un sector en auge

La Feria del Libro de Almería se consolida como una de las grandes citas culturales de la provincia, un punto de encuentro para lectores, autores, editoriales y librerías. La edición de este año, ubicada en la Rambla, cuenta con 34 casetas y un espacio central de actividades, apostando por la diversidad literaria y el fomento de la lectura bajo la dirección, desde hace una década, de Manuel García Iborra.

Grandes autores y cambio de planes

La feria contará hasta el domingo con la presencia de destacadas figuras de la literatura juvenil como Alba Zamora y María Martínez, además del divulgador Juan Luis Arsuaga. El director de la feria ha explicado en Mediodía COPE en Almería que algunos encuentros se trasladarán a la biblioteca pública Francisco Villaspesa para acoger al gran número de lectores esperado.

La programación también pone el foco en los autores almerienses. Además, participarán otros escritores de la tierra que destacan a nivel nacional junto a estrellas de la literatura infantil como Fran Pintadera y Alicia Costa.

El sector del libro, en un buen momento

Según García Iborra, el sector del libro vive un buen momento, especialmente para las librerías de barrio, que han experimentado una notable recuperación tras la pandemia. Esta tendencia positiva supone un punto de inflexión después de la importante crisis que afectó al sector a partir de 2007. "Todo lo que ha pasado después del COVID [...] al mundo del libro y a la librería de barrio le ha venido de maravilla", afirma el director.

La clave de todo es fomentar la lectura, que haya grandes lectores" Manuel García Iborra Director de la Feria del Libro de Almería

A pesar del optimismo, el director, que también ha sido librero, reconoce que la gestión del gran volumen de novedades editoriales es "horroroso". Sin embargo, considera que la abundancia de títulos es positiva para los lectores. La verdadera prioridad, insiste, es otra: "La clave de todo es fomentar la lectura, que haya grandes lectores".

La fortaleza de la literatura infantil

La literatura infantil supone el 50% de las ventas del libro de ocio" García Iborra

Uno de los pilares del buen estado del sector es la literatura infantil y juvenil. García Iborra destaca que su éxito es innegable: "La literatura infantil supone el 50% de las ventas del libro de ocio que tenemos en España". Paradójicamente, las redes sociales y los móviles, antes vistos como una amenaza, ahora fomentan la lectura a través de clubes de lectura virtuales y quedadas, convirtiendo a este segmento en una de las grandes fortalezas del sector.