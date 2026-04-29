Feijóo participa este miércoles en un mitin en Roquetas, la víspera de que arranque la campaña andaluza

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este miércoles en un mitin en Roquetas de Mar (Almería), la víspera de que arranque oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo en las que el 'popular' Juanma Moreno aspira a revalidar la Presidencia de la Junta de Andalucía, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Hace cuatro años, Moreno cosechó la primera mayoría absoluta del PP-A en esta región --histórico feudo gobernado por los socialistas durante 30 años-- tras alcanzar los 58 escaños (43,1% de los votos). Los socialistas lograron entonces 30 escaños y Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados autonómicos. Las encuestas sitúan a Moreno como ganador de los comicios de mayo y la gran incógnita es si logrará repetir la mayoría absoluta.

Con el objetivo de lograr el mejor resultado posible para el PP-A, Feijóo vuelve de nuevo a Andalucía esta semana. El miércoles de la semana pasada, 22 de abril, ya estuvo en Lepe (Huelva) y unos días antes, el 19, estuvo en Córdoba junto a Juanma Moreno.

LA BATALLA POR ALMERÍA EN LAS ELECCIONES ANDALUZAS

En esta ocasión, Feijóo recalará en el municipio de Roquetas de Mar, donde ofrecerá un mitin a partir de las 19.00 horas en el Anfiteatro Castillo de Santa Ana, junto al consejero de Agricultura y cabeza de lista por Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat.

Almería es una provincia en la que el PP busca mantener su liderazgo, dado que hace cuatro años fue la fuerza ganadora (más de 118.000 votos) con seis escaños. En segundo lugar, quedó el PSOE con tres escaños y 57.000 votos, seguido de cerca de Vox, que logró también tres y casi 54.000 votos. Ahora, la formación de Santiago Abascal aspira a convertirse en segunda fuerza, por delante de los socialistas.

Como muestra de que Almería es una provincia clave en las elecciones de mayo, el PP ha organizado más actos. Así, este mismo lunes, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha visitado también Roquetas junto al alcalde.

FEIJÓO PONE A MORENO COMO MODELO A SEGUIR SI LLEGA A MONCLOA

El presidente del Partido Popular ha defendido de forma reiterada la "buena gestión" de Juanma Moreno al frente de la Junta estos años y le ha puesto como modelo a seguir si llega al Palacio de la Moncloa.

A su entender, su balance es "uno de los más impresionantes de un político en la historia de la España de las autonomías" porque cogió a esta región "a la cola de todos los ránkings" y los ha mejorado, siendo "motivo más que suficiente" para revalidar el Gobierno andaluz.

"El cambio que le ha dado Juanma a Andalucía es el cambio que le daremos a España cuando los españoles nos den la oportunidad", afirmó Feijóo hace una semana en un foro en Madrid organizado por 'La Razón', en el que presentó la conferencia-coloquio de Moreno.

'GÉNOVA' PERFILA LA CAMPAÑA DE FEIJÓO JUNTO AL PP-A

El jueves a partir de la medianoche arrancará oficialmente la campaña electoral de las elecciones del 17 de mayo. Desde la dirección nacional del PP han señalado que Feijóo hará su propia campaña y coincidirá solo en algunos actos con Moreno --como en el acto en Málaga en pleno ecuador de la campaña-- con el objetivo de "peinar" más territorio.

Feijóo quiere una campaña "cercana", de "proximidad" y "en la calle" para ayudar al PP andaluz que preside Moreno a revalidar la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.