Fallecen tres enfermos de riñón por coronavirus tras contagiarse en la misma ambulancia, según Alcer

La presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales Alcer Almería, Marta Moreno, ha reivindicado a las autoridades sanitarias que se reduzca el número de personas que son trasladadas en una misma ambulancia a una sesión de hemodiálisis a fin de minimizar el riesgo de contagio por covid-19 después de que cuatro pacientes de una misma ruta se hayan dado positivo, tres de los cuales han fallecido en los últimos días.

Según ha explicado Moreno a Europa Press, la hija de uno de los afectados que realiza la ruta por la zona del Poniente almeriense se puso en contacto con la asociación para dar cuenta de esta situación y tratar de contactar con el resto de familias afectadas después de la muerte de su padre el martes de la pasada semana.

MENOS PACIENTES EN LA MISMA RUTA DE DIÁLISIS

Los primeros indicios apuntan que los pacientes se habrían contagiado a mitad del pasado mes de febrero toda vez que un quinto que también compartía la ruta con ellos no habría llegado a compartir uno de los últimos viajes al mostrar síntomas compatibles con covid-19.

"Cuando se han infectado todos los pacientes de una misma ruta, sería mucha casualidad que el foco de infección fuera de otro sitio. Siempre queda un margen de duda", ha reconocido la presidenta de Alcer Almería, quien se ha referido al protocolo redactado por la Sociedad Española de Nefrología en el que figuran recomendaciones para el transporte de pacientes.

La entidad comenzó a solicitar el pasado verano tanto ante el SAS como a los hospitales de la provincia que las rutas de pacientes de hemodiálisis, unos 450 en el caso de Almería, se realizaran con no más de tres personas por viaje, de modo que cada fila de asientos fuera ocupada por un solo paciente. "No hemos recibido ninguna respuesta, no ha habido ningún cambio en el reparto de los pacientes en las rutas de diálisis", ha dicho al respecto.

Ante esta situación y tras las sospechas de que estos contagios estén interrelacionados entre sí, desde Alcer Almería se ha reclamado a la Junta de Andalucía que se reduzca el número de pacientes por ambulancia en los traslados, aunque ha asegurado que en los distritos sanitarios de Levante y Almería "no hay muchas rutas que superen los tres pacientes".

Por el contrario, la asociación ha lamentado la ausencia de información oficial sobre las rutas que se realizan en el área sanitaria Poniente a pesar de que han reclamado datos en varias ocasiones. Según sostienen en base a sus colaboradores, algunas rutas de pacientes llegan a coincidir de cinco a seis personas por traslado.

Desde Alcer Almería han recordado que las personas con enfermedades de riñón están consideradas como grupos de riesgo, sentido en el que esperan que próximamente pueda iniciarse el proceso de vacunación tanto entre quienes acuden a hemodiálisis como entre quienes se han sometido a un trasplante de riñón.

SALUD AFIRMA QUE NO HAY NINGÚN BROTE ASOCIADO AL TRANSPORTE SANITARIO EN ALMERÍA

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería afirma que no hay ningún brote por Covid-19 declarado en la red de alertas asociado al transporte sanitario en Almería.

Desde la Delegacion Territorial se han revisado los brotes declarados durante el último mes y no existe constancia de ningún brote asociado a transporte sanitario en la provincia.

Sobre la vacunación a pacientes con enfermedad renal se siguen en la actualidad los protocolos de vacunación determinados por el Ministerio de Sanidad.