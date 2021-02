¿Estuvo bien o mal anulado el segundo gol a Sadiq?

El gol anulado a Sadiq, el segundo que marcaba en Leganés, sigue trayendo cola. La indignación en Almería aumenta por horas. Y en Deportes COPE Almería hemos querido comprobar la opinión de otros compañeros de las distintas emisoras con equipos en la Liga SmartBank. Para 'ver' si las imágenes que vieron ellos, del partido, son las mismas que se pudieron observar en tierras almerienses o, por el contrario, su visión se parece más a la de Iglesias Villanueva (árbitro del partido) y de De la Fuente Ramos (VAR), que anularon el tanto por una, según ellos, mano del delantero nigeriano en el momento de marcar.

Jordi Jiménez (Mallorca), Álvaro Lorenzo (Lugo), Pepe Pérez (Asturias) y Maite Fernández (Cartagena) se han pasado por el programa de deportes en Almería para dar su opinión. Y los cuatro coinciden en que "no se tendría que haber anulado". Quizás con algunos 'matices', pero teniendo claro que no ven la mano de Sadiq "por ningún lado".

NO HAY IMAGEN CLARA

El responsable de Deportes de COPE Mallorca incide en que "es la jugada más difícil de ver de todo lo que llevamos de temporada. Porque no hay ninguna imagen clara. Ya se sabe que, en esta temporada, si un delantero toca el balón con la mano, acabando la jugada en gol, debe anularlo". Otra cosa es que "yo no lo vea". Entendía que "a lo mejor hay otra toma que no hemos visto".

Álvaro Lorenzo no entiende, después de ver las imágenes en varias ocasiones, que "el colegiado decidiera anular el gol". Porque "que vean mano con esas imágenes es totalmente inexplicable. Y que, encima, avisen al árbitro para que las vea y, después, lo anule, es algo inconcedible".

Pepe Pérez no quiere 'pensar mal'. Incluso, tiene alguna duda. "En la toma lateral me parece muy claro que toca en el brazo de Perea (Leganés). Pero en la frontal ya tengo más dudas", asegura. De cara al futuro, "estas jugadas, al final, se equilibran. Ya sea para el Almería, el Sporting y cualquier equipo".

Por último, Maite Fernández seguía "alucinando" porque el colegiado "anulara el gol a Sadiq si lo hizo por mano". Porque, en esa acción, "hay un penalti por mano de Perea y otro por agarrón. Pese a ello, el Almería marca y se lo anulan". A su juicio, "estas jugadas hacen que se pierda la fe en la tecnología que se utiliza y, también, en lo tantísimo que tardan en tomar una decisión cuando se ve muy clara".