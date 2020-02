Especial Vélez-Blanco-Almería. Pepe París y Verónica Ruiz 24 02 2020

Comenzamos la semana realizando un programa especial desde Vélez-Blanco. Hasta allí se ha desplazado Verónica Ruiz para dialogar con los principales representantes de este municipio, dentro del espacio mensual que la Diputación Provincial quiere dedicar para que se conozcan los rincones de Almería.

El primer invitado ha sido el alcalde del municipio. Pedro Luis Díaz ha estado en este especial de COPE Almería y ha animado para que se visite Vélez-Blanco. También para mostrar los motivos para vivir en Vélez-Blanco es “la calidad de vida”. Estar, además, a “una hora y algo de Almería, Granada y Murcia”. También el poder disfrutar de uno “de los pueblos más bonitos de Andalucía”. Y si se dice que 'año de nieves año de bienes', el 2020 debe serlo y en un grado importante porque en este invierno ha nevado.

Para intentar cortar el hecho de ser, como otros muchos municipios, un ejemplo de la 'España vaciada'. En los últimos años se han marchado más de 300 habitantes, por la falta de trabajo. Para ello, el Ayuntamiento de Vélez-Blanco quiere potenciar a los emprendedores turísticos y poder dinamizar el empleo que, de manera histórica, ha sido principalmente de la ganadería y agricultura que “ha perdido competitividad”.

Y, como cada lunes, cita con 'Campeones en valores'. Emilio Guerrero ha contado hoy con la presencia de Genoveva Tapia. Es cordobesa y, actualmente, jugadora del Getafe y de la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Preparando ya los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio.

Su vida cambió de forma radical cuando, de joven, Ella no se considera un ejemplo de superación. “Mi rodilla no ha estado nunca bien, cuando jugaba a pie. Siempre lo he sabido desde siempre. Pero nos volvemos un poco locos y no quieres parar. Sigues y sigues y siempre va a peor. Hasta que paras porque no puedes más”. Eso le hizo cambiar y jugar a baloncesto en silla de ruedas. A los 25 años lo decidió. Antes, tres años sin jugar a nada. Para lo que se fue a Londres. Al regreso ya “descubrí el baloncesto en silla de ruedas” y continuar haciendo lo que más le gusta. “Las relaciones personales son fundamental y lo compatibilizo con mi trabajo de profesora”, ha reconocido a Emilio Guerrero en 'Campeones en valores'.