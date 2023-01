En España, ocho de cada diez crossovers vendidos por Nissan fueron electrificados, según Mattucci

Bruno Mattucci, Consejero Director General de Nissan Iberia, ha hecho balance del año 2022 y se ha mostrado optimista de cara a 2023 gracias a las importantes novedades tecnológicas y de producto que Nissan ya ha puesto en el mercado durante el año 2022. En palabras de Bruno Mattucci: “No es solo que tengamos la gama de crossovers electrificados más joven y completa del mercado, es que ponemos a disposición del gran público tecnología única y exclusiva de Nissan como e-POWER o e-4ORCE”.

Respecto al ejercicio anterior, Mattucci dijo, “el mercado de turismos y todoterrenos en España alcanzó 813.396 unidades vendidas, lo que significó una caída del 5,4%. El año 2022 ha sido un año complicado para las ventas de automóviles marcado por factores como la guerra en Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que han condicionado la decisión de compra de los usuarios, además de la persistente crisis de los microchips. Para 2023 algunos de estos factores se mitigarán, pero todavía permanecerán otros, por lo que la primera parte del año seguirá siendo complicada. No obstante, desde Nissan somos optimistas porque tenemos producto y tecnologías nuevas que ofrecer a los consumidores españoles.”.

En cuanto a las ventas de vehículos electrificados cerraron el ejercicio con un total de 84.645 ventas, un aumento del 19,1% respecto al año anterior, representando una cuota de mercado en España cercana al 11%. Mattucci confirmó que, “por su parte, la cuota electrificada de Nissan en su gama de crossovers alcanzó el 80% en España, es decir 8 de cada 10, lo que demuestra el compromiso de Nissan por la sostenibilidad. Es muy probable que este porcentaje supere el 95% este mismo año 2023 en España.”.

Bruno Mattucci corroboró que “para alcanzar los objetivos de desarrollo de 2023, Nissan contará con una gama de crossover totalmente electrificada y renovada, con una oferta de servicios con el foco en el cliente particular y empresa y con la Red de Concesionarios de Nissan en España”. Bruno Mattucci dijo, “nuestra Red es un pilar clave a la hora de abordar el futuro de la marca en España.”.

Nissan trabaja hoy con una visión a largo plazo, Ambition 2030. Una estrategia soportada por un plan de inversiones que supera los 15.000 M € en 5 años, con el lanzamiento de 23 nuevos modelos, 15 de ellos 100% eléctricos, con una reducción del coste de las baterías del 65% y el lanzamiento de una nueva gestión sostenible de nuestros procesos productivos bajo el nombre de EV36Zero.

Pioneros en EV y Crossover /SUV

“La electrificación siempre ha formado parte de nuestra visión a largo plazo. Hace más de 10 años nos atrevimos a hacer lo que otros no hicieron y lanzamos el Nissan LEAF. Desde entonces, nuestros clientes del Nissan LEAF han recorrido más de 21.000 millones de kilómetros sin emisiones y hemos liderado la revolución de los vehículos eléctricos”, dijo el Consejero Director General de Nissan Iberia.

Mattucci comentó que “la visión de Nissan continúa y es más clara que nunca: 100% eléctrico. Pero tenemos que dar pasos intermedios y Nissan lo ha hecho en toda su gama para poder atender tanto a nuestros clientes como a las necesidades de las empresas. Con la introducción de la tecnología híbrida en el JUKE, el e-POWER en el Qashqai y el X-Trail y el lanzamiento del Ariya, un vehículo eléctrico puro, hemos dado pasos significativos para ofrecer a nuestros clientes una gama de opciones que satisfagan sus necesidades individuales de conducción.”. “Para 2023, en Europa, todas las inversiones se dirigirán a desarrollar una gama 100% electrificada, que permitirá antes de 2030 alcanzar un 100% de ventas electrificadas en Europa.”.

Más allá de la movilidad

Bruno Mattucci dijo que ”nos hemos comprometido a ser neutros en carbono en todas nuestras operaciones para 2050. Para lograrlo, tenemos que mirar más allá de nuestros vehículos. Debemos trabajar para construir un ecosistema energético integral para los vehículos eléctricos que dé a las baterías un valor más allá de su vida útil en un vehículo eléctrico. Por eso nos asociamos con empresas y gobiernos para ampliar y optimizar nuestras capacidades de gestión de baterías, con el fin de que los vehículos eléctricos formen parte de la red que sustentará el futuro neutro en carbono de nuestro mundo. O como llamamos a estas soluciones: Vehicle to Everything o V2X. Sin embargo, esto puede y debe ser sólo un punto de partida. Construir un ecosistema de vehículos eléctricos tiene sentido si hacemos que funcione no solo para nuestros clientes, sino también para la comunidad en general.”

Acerca de Nissan en España

Nissan cuenta con dos centros de producción en España: en Ávila, donde fabrica componentes para las plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y en Los Corrales de Buelna (Cantabria), donde produce piezas para modelos Nissan como el Qashqai o el Juke y para otros clientes industriales. Además tiene un centro de I+D para toda Europa basado en Barcelona, ciudad en la que se encuentra la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover. Nissan cuenta con una red de casi 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la península ibérica. Más de un millón de vehículos Nissan circulan por las carreteras de España

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado