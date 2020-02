La emoción de la música de Beethoven inspira a Andrés García Ibáñez en la nueva exposición del Espacio 2

Recuerda Andrés García Ibáñez cómo descubrió la música de Beethoven en su niñez de la mano de su abuelo materno, José Ibáñez, y ya la estudió en profundidad y sistemáticamente en su etapa universitaria. Fruto de esta relación emocional con el genio de Bonn es la exposición ‘Variaciones plásticas en torno a Beethoven’, producida expresamente por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino para el Espacio 2 del Museo de Arte de Almería con motivo del 250 aniversario del compositor universal.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, acompañado por el autor y el comisario y director del Museo, Juan Manuel Martín, ha inaugurado la exposición, que se puede contemplar hasta el 22 de marzo. La muestra está compuesta por 27 obras, de las que 21 corresponden a la histórica serie ‘Del corazón al corazón’, óleos de medio y gran formato creados hace casi 25 años cuando Andrés García Ibáñez estaba estudiando Arquitectura, y 6 óleos forman parte de la serie “La máscara de Beethoven, en este caso de pequeño formato, pintados en 2015 y en los que se inspira en dos mascarillas mortuorias de Beethoven en escayola pertenecientes a la colección particular del autor, que compró en Alemania, tras visitar la casa natal del compositor. “Coloqué las máscaras junto a unas rosas, que por la mañana se habían secado y se creó un simbolismo que me inspiró a esta segunda serie”, explica Andrés García Ibáñez.

El pintor, uno de los referentes del realismo español, explica, en un texto que se puede leer en las paredes del Espacio 2, que, “con Beethoven me pasa como con Goya. En ellos está el origen del mundo artístico contemporáneo. Viven el final del antiguo régimen y el nacimiento del mundo contemporáneo. El cambio se experimenta por la Revolución. No son románticos, son hijos de la Ilustración y por evolución lógica, revolucionarios. En ellos está todo el drama de la condición humana, sin maquillajes, contado de forma universal”. Y completa esta frase, en la inauguración, aseverando que “Beethoven es el autor más significativo de la cultura del individuo en Europa de todos los tiempos”.

Afinidad emocional

Andrés García Ibáñez aborda su relación pictórica con Beethoven no como una traslación de su música, sino como la emoción que le produce escucharla. El autor lo explica perfectamente en esta reflexión: “es una interpretación subjetiva de su música. Nunca pretendí trasladar ni la grandeza ni la literalidad de lo que pueda sugerir la música de Beethoven. No es una traslación en imágenes del valor de su música, sino que es una afinidad emocional, es decir, tuve la suerte de ir descubriendo a Beethoven en mis años de universidad, y esos son los años en los que la persona se hace y en esa época estuve vorazmente escuchando la obra de Beethoven. Había algo en él que me hacía identificarme con lo que vi en aquel momento, con cosas que pasaban en mi vida de carácter emocional y las reflexiones genéricas que tenía sobre la condición humana. Siempre encontré en él un alma gemela y por eso mis cuadros son una aproximación emocional a su obra”.

Además, el autor afirma que “es una serie que calificaría como histórica porque tiene casi un cuarto de siglo, y ha permanecido siempre en el Museo de Olula. Sim embargo, en los últimos años está siendo objeto de revisión no sólo desde la historia del arte, sino sobre todo desde la musicología, con dos estudios, uno especialmente de Estrella Romero que indaga en la conexión entre la música y la pintura, dos artes con mucho en común. Pienso que dentro de mi trayectoria tiene un lugar importante. Aunque algunos cuadros se han expuesto en museos de Europa, es la primera vez que el conjunto de la serie sale del Museo de Olula y es un honor que sea en mi tierra”.

La exposición está producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, siendo el comisario Juan Manuel Martín Robles. Además, ha contado con la participación de Blanca Mañas e Indalprint. El director del Museo afirma que “Andrés García Ibáñez es el gran referente del realismo contemporáneo almeriense y uno de los grandes de España. En estas dos series expresa su admiración emocional a Beethoven y es lo que hemos querido trasladar en el montaje y diseño de la exposición. Es una de las muestras más importantes que va a tener el Espacio 2”.

El Ayuntamiento de Almería está celebrando, como ocurre en todo el mundo, el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, y si musicalmente lo está realizando con un programa de la Orquesta Ciudad de Almería, que interpretará sus nueve sinfonías, en el arte se desarrolla con esta espectacular exposición de Andrés García Ibáñez, que se podrá contemplar en el Espacio 2 hasta el 22 de marzo.