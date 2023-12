El Ecoturismo de Diputación y Verdiblanca cumple 11 años de sostenibilidad, ocio e inclusión

Una semana de experiencias que, sin duda, serán inolvidables para toda la expedición. Un año más, y van once, los aparcamientos del Power Horse Stadium Juegos Mediterráneos han sido testigo de la salida del grupo de más de treinta personas con discapacidad que participan en la undécima edición de las Jornadas de Vacaciones para Personas con Diversidad Funcional ‘Ecoturismo Activo’, que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y que cuenta con la subvención de la Diputación Provincial de Almería y que será del 15 al 20 de diciembre.

El compañerismo, la inclusión, la convivencia y el aprendizaje al respeto del medio ambiente son los denominadores comunes de una iniciativa consolidada que, tras viajar en otras ediciones a Huelva, Cádiz, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Murcia o Alicante, en esta edición el lugar elegido para el disfrute y aprendizaje ecoturista será en la provincia y capital de Sevilla.

El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, la directora del Área de Gestión Social, Verónica Navarro, y el vicepresidente 1º y diputado del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, han saludado a todas las personas que con ilusión partían desde el estadio.

Sánchez de Amo “estamos muy agradecidos y contentos de que este nutrido grupo de socios y socias de Verdiblanca con discapacidad intelectual, orgánica, física o sensorial, que puedan ir de viaje gracias al apoyo que un año más y desde hace más de diez años viene prestando la Diputación de Almería. Este Ecoturismo está dirigido a que las personas participantes conozcan algo más de Sevilla que no solo lo habitual turístico, sino también la riqueza natural que tiene esa provincia. Es lo que venimos haciendo en estos once años de programa de Ecoturismo, que vengan con más conciencia por el medio ambiente y más conocimientos para poder trasladarlos a sus familiares y allegados”.

Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha destacado el apoyo de la Institución Provincial a este proyecto: "Es un orgullo poder formar parte de esta iniciativa que promueve el turismo desde los valores de la inclusión, la ecología y la accesibilidad. Verdiblanca ha contado con nosotros para este proyecto y este año se da un paso más con un viaje a Sevilla. Este programa da la oportunidad a que las personas con discapacidad tengan más y mejores espacios de ocio inclusivo".

Sobre la actividad, la directora del Área de Gestión Social y Corporativa de la Asociación Verdiblanca, Verónica Navarro, recuerda que “el programa ofrece a los ‘ecoturistas’ la posibilidad de poder disfrutar de un viaje didáctico, lúdico y divertido, a la vez que fomenta valores sociales, relacionales y motivacionales. Se trata de una propuesta enriquecedora desde lo emocional a lo personal, trabajando siempre desde lo grupal e inclusivo. Además, supone un valor importante en cuanto a respiro familiar para cuidadores y familiares de personas dependientes”.

La expedición de la undécima edición de ‘Ecoturismo Activo’ visitará espacios históricos, artísticos, naturales además de conocer los ecosistemas de lugares emblemáticos como son los Reales Alcázares, el Barrio de Santa Cruz y de Triana y su entorno histórico como la Catedral y la Giralda, Torre del Oro, Puerta Jerez, Archivo de Indias, la magnífica Plaza de España... También desarrollan talleres y visitas eco-ambientales sobre la naturaleza y la biodiversidad en el conocido Parque María Luisa, la Fundación Biodiversidad, el humedal junto al avistamiento de aves en la Laguna de Fuente del Rey y la diversidad de la fauna en Mundopark con espectáculos de caballos y de aves rapaces.

El viaje también incluye una visita a Itálica, ciudad romana fundada en el año 206 A.C, una de las ciudades más avanzadas de la época, que pasó a llamarse “Sevilla la vieja”. Finalmente, realizarán un taller y crucero por la ribera del Río Guadalquivir, disfrutando y conociendo los hábitats y el entorno cultural e histórico de Sevilla que conformará el broche de oro de una semana de vacaciones que, seguro, guardarán para el recuerdo.