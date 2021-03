'Dramas y comedias' entre los candidatos al ascenso

Se las prometían felices los primeros en la tabla clasificatoria. Estaban ante una jornada que, de sacar los partidos adelante, dejarían ya una renta importante para jugarse las dos primeras plazas de ascenso directo entre ellos. Pero ni Mallorca (derrota) ni UD Almería (empate) ni Espanyol (empate) lograron sumar triunfo alguno. Además, sus tres perseguidores (Leganés, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano) sí lo hicieron. Lo que deja la cabeza de la clasificación, sobre todo el segundo puesto, a tiro de más aspirantes de los que estaban antes de empezar la primera fecha del último tercio de la competición en la Liga SmartBank. Una jornada que se convirtió en dramas y comedias.

Con el último pinchazo del Almería. Los de José Gomes ya sabían los marcadores de sus rivales. Sabían que un triunfo los acercaría a dos puntos del Mallorca y, sobre todo, metería una distancia de tres con el Espanyol. Pudiendo lograr, además, la tercera victoria seguida para el haber de los rojiblancos. Agua.

Porque el partido ante el Alcorcón fue de todo menos sencillo. Los de Anquela están en su mejor momento de la temporada. El que les ha llevado a que pasen del farolillo rojo a que, ahora, estén fuera de los puestos de descenso. Un gran cambio de drama a comedia. Básicamente lo que quería el Almería. Que sigue en su escalada desde el inicio de la temporada y, ahora, tenía en su mano ponerse muy bien y en la mejor dinámica de todos los que están en la zona de ascenso. Agua.

GOL ANULADO

Aunque todo pudo cambiar casi al final del partido. Cuando Juan Villar marcó para la UDA. Celebración de gol importante. Sabían que sería clave para el desarrollo de la temporada. Pero no se sacó de centro. Tras haberlo concedido De la Fuente Ramos, porque el asistente no indicó nada punible, desde el VAR le dijeron que esperara. Podría haber posición adelantada del onubense. Y así fue. Si hace una semana la línea del fuera de juego habilitó a Sadiq en Montilivi por milímetros, en esta ocasión fue al revés y los milímetros evitaron el tanto del '7' y todo quedó en nada. La comedia pasó, de nuevo, al drama.

El varapalo por no haber logrado el triunfo fue importante. Pero, como el que no se consuela es porque no quiere, el Almería continúa en la segunda posición. "Si acabara ahora la temporada, ascenderíamos", se dijo por parte rojiblanca. Y no le falta razón. Como tampoco le falta a los que lamentan la ocasión perdida de haber puesto tierra de por medio.

Por delante, 13 jornadas más para el término del ejercicio regular. "Los partidos que nos encontremos serán así a partir de ahora", destacó el entrenador y los jugadores. Avisados están. Como avisados estaban de que Mallorca y Espanyol habían pinchado. Y que el Leganés ya está a tres puntos del ascenso directo. A cinco está el Sporting. Dos más que se creen que tienen derecho a que, al final, vivan en una comedia.