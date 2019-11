Director de 'La Casa de Papel' en FICAL: "la cuarta temporada va a ser más dura para el espectador"

El productor ejecutivo y director de varios capítulos de 'La casa de papel', Jesús Colmenar, ha augurado que la cuarta temporada de la serie "se va a poner y va a ser más dura para el espectador", y ha apuntado que Netflix "se ha planteado" un 'spin-off' si bien no ha precisado en torno a cuál de los personajes sería.

"Esa información nos costaría la vida", ha trasladado en cierto tono jocoso en respuesta a las decenas de voces unánimes de los fans que reivindicaban a 'Berlín' para protagonizarlo en la sala en la que se ha desarrollado este domingo un encuentro con el público en el marco del XXVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2019.

Sí ha avanzado que la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para 2020 y la quinta de 'La Casa de Papel' van a "ser más duras para el espectador" que las anteriores cuando un asistente le ha demandado "algo más de estilo 'Breaking Bad'", a lo que el actor Pedro Alonso le ha dado réplica remarcado que lo "importante es que van a hacer que vibre el alma".

También ha defendido que todos los personajes de un reparto que es coral "tienen un buen 'spin-off'" ya que "han cogido tanta fuerza todos que casi se podría hacer uno de cada uno".

Colmenar y Alonso, 'Berlín' en la serie, han mantenido mano a mano un coloquio con los fans de la serie en el que han revelado multitud de anécdotas del rodaje, han dado respuesta a preguntas sobre curiosidades del elenco de actores y también han reflexionado sobre los retos que les ha planteado la propia evolución de la historia y los personajes o el impacto personal de un éxito "que no imaginábamos que iba a suceder y que fue un estallido espontáneo".

El productor y director ha recordado las "muchísimas vueltas" que le dieron a retomar la serie "que habíamos concebido cerrada, como una película, con un final coherente, una obra con sentido en si misma" y a grabar la tercera y cuarta temporada, y como no dijeron sí hasta "que encontramos la clave de cómo hacerla más grande, algo en lo que el feedback de los fans en redes sociales fue muy importante".

"Si no hubiésemos encontrado una razón de peso y no hubiéramos podido redimensionar la historia para contar más allá, no hubiéramos regresado", ha apuntillado.

Alonso ha definido este hecho desde el "vértigo que me ha hecho sufrir" y que le ha supuesto "reinventar que no resucitar" a 'Berlín' y "mantenerlo vivo pese a que muchas de sus claves como personaje desaparecían".

"Todos hemos sabido la responsabilidad de lo que teníamos entre manos y hemos conseguido seguir con los pies en la tierra y no dejarse arrastrar, lo que es muy bueno en términos de crecimiento personal", ha afirmado.

EL RODAJE DE LAS ESCENAS SUBMARINAS, CASI "DRAMÁTICO"

Ambos también ha satisfecho la curiosidad de los seguidores respecto a elementos icónicos de 'La Casa de Papel', una serie "donde para nosotros es muy importante la iconografía para que, al ver cada fotograma, sepas de qué serie es".

"Es realmente emocionante cuando veo que se usan en manifestaciones reivindicativas de derechos en todo el mundo la máscara de Dalí o el mono rojo y que, más allá de que la serie guste o no, la gente haya podido hacer suyos esos iconos para su propia lucha o batalla", ha trasladado Colmenar.

Alonso se ha centrado en el himno 'Bella Ciao' y ha confesado que su interpretación "fue una de las experiencias de rodaje más potentes de mi carrera".

"Ese fue un momento angular en cuanto a que ahí sentimos que estábamos contando algo potente de verdad porque es una secuencia que pone los pelos de punta", ha indicado para remarcar que "hay algo que trasciende, que toca una tecla".

También a preguntas de los fans, Colmenar ha contado ciertas interioridades del "difícil reto" que supuso el rodaje de las escenas submarinas de la cuarta temporada, que ha llegado a definir como "en un momento dado, dramático" o como el cameo del jugador de fútbol Neymar "fue petición suya a Netflix, algo que a los directores no nos termina de convencer porque pensamos que la serie no necesita eso pero que, en este caso, fue bien porque se portó hiperprofesional".

"COMPROMISO" DE VOLVER A RODAR EN ALMERÍA

En el Patio de Luces de la Diputación Provincial, escenario de este 'Encuentro con el público', se ha abordado, asimismo, la elección de Almería para el rodaje de dos escenas de 'La Casa de Papel'.

En concreto, Colmenar, tras subrayar que la provincia es "una tierra muy mítica para todos los que nos dedicamos al cine" y avanzar el "compromiso de volver a rodar en Almería", ha explicado a qué se debió la opción de la playa de Las Salinas, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

"Queríamos conseguir generar un misterio de dónde estaban 'Lisboa' y 'El Profesor' supervisando el atraco y generar la gran sorpresa, el shock de que fuera en una autocaravana en mitad de una playa inmensa y maravillosa. Queríamos dar la sensación de que estaban a salvo, en un lugar lo suficientemente inhóspito como para que dijeras 'aquí la poli no los va a encontrar', y en una enorme libertad", ha relatado para reivindicar "la espectacular luz de Almería ya que es muy difícil encontrar atardeceres que caigan entre el mar y la montaña a la vez".

'SKY ROJO' SIGUE LA "ESTELA" DE 'LA CASA DE PAPEL'

Por último, ha hecho alusión a que este lunes arranca el rodaje de la nueva serie 'Sky Rojo', también para Netflix, de la que "no quiero decir demasiado" pero que, sí ha reconocido, "sigue la estela o el espíritu de 'La Casa de Papel'".

"Es en otra dirección, de una forma muy diferente pero sí que mantiene el pulso, esa sensación trepidante de que estas viendo un tercer acto constante", ha señalado Colmenar, quien ha precisado que este se producirá entre la cuarta y la quinta temporada de 'La Casa de Papel'. "Que hay quinta temporada sí se puede decir", ha concluido entre risas tras ser advertido por Pedro Alonso.