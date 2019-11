Diputación conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Para concienciar a toda la población sobre la lacra social que representa la violencia que sufren las mujeres, la Diputación de Almería va a poner en marcha diferentes iniciativas encaminadas a este fin coincidiendo con el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Así lo determinó hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas, que planteó el 25 de noviembre como una efeméride para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

Esta mañana, en el Palacio Provincial, se han dado a conocer las propuestas que ha programado la Diputación de cara al 25 de noviembre. En la presentación han participado la Diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López; la alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales; el alcalde de Fiñana, Rafael Montes y el director del IES Sierra Nevada de Fiñana, Luis Lombardero.

La diputada de Igualdad y Familia ha apuntado que “esta es una de las ruedas de prensa más difíciles para mí, porque me gustaría que habláramos de este día como algo que pertenece al pasado. Sin embargo, no es así. La violencia de género sigue estando presente en nuestro día a día. Por eso mismo las instituciones debemos estar al frente de esa lucha y de ese trabajo de concienciación para erradicar esta lacra que no entiende de razón social, económica o cultural”.

En este sentido, Carmen Belén López, ha precisado que este tipo de violencia se puede ejercer de forma silenciosa a nuestro alrededor, “incluso tanto que algunas veces se manifiesta cuando ya es demasiado tarde para poder actuar”. La diputada ha insistido en que “desde la Institución Provincial tenemos muy claro que hay que utilizar todas las herramientas posibles para romper ese muro y exponemos un año más nuestro compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

En esta misma línea, Carmen Belén López, ha manifestado que la Diputación de Almería reforzará su apuesta por el Consejo Provincial de Mujer que ha destinado una partida para la realización de actividades protagonizadas por las asociaciones que “van a realizar propuestas enmarcadas en el 25 de noviembre. Son 56 los proyectos que se van a desarrollar este mes y que evidencian nuestra repulsa y condena sobre el maltrato a la mujer, y seguiremos potenciando las campañas de sensibilización, con especial hincapié en las nuevas generaciones para que se produzca ese cambio de mentalidad”.

Por su parte, la alcaldesa de Laujar de Andarax, ha puesto el acento sobre la educación como “uno de los pilares básicos para acabar con la violencia de género. Las Administraciones tienen el deber de dar visibilidad, concienciar y luchar contra este tipo de violencia. En Laujar llevamos a cabo diferentes actividades, como las que llevan a cabo la Asociación de Mujeres Moraima Laujar, que siempre tiran más del carro en Laujar junto con el Ayuntamiento”.

Asimismo, el alcalde de Fiñana ha felicitado a la Diputación por el apoyo en este asunto y ha mostrado su satisfacción porque en las iniciativas se haya contado con institutos, ya que la “educación” es clave para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Rafael Montes ha destacado la necesidad de no silenciar ningún caso de violencia hacia la mujer. Y ha recordado que cada 25 de noviembre celebran una actividad en Fiñana en colaboración con la Asociación de Mujeres, y ha agradecido el consenso institucional.

Por último, el director del IES Sierra Nevada de Fiñana ha reconocido que “queda mucho por andar y, sobre todo, necesitamos el apoyo de las familias, tenemos que ir de la mano con ellos. Aparte de la actividad que tenemos con Diputación llevamos a cabo otras como la realización de un vídeo por alumnas del centro o una marcha al Ayuntamiento con las asociaciones de mujeres y en colaboración con el Consistorio. Este es el camino. Trabajar todos juntos.”.

Por otro lado, se ha dado a conocer la imagen que las diputaciones de Andalucía utilizarán para conmemorar el 25N, en la que se aprecia la silueta de dos mujeres que alzan sus manos con el siguiente eslogan: “No toleramos violencia contra las mujeres. Juntas, fuertes, decididas”. También se ha distribuido el manifiesta que las diputaciones andaluzas leerán ese día, y cuyo acuerdo se cristalizó el pasado septiembre en una reunión entre las diputadas de Igualdad de las ocho provincias que tuvo lugar en el Palacio Provincial de Almería.