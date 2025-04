Detienen a un hombre por extorsionar a un vecino de El Ejido y obtener 80.000 euros

La Guardia Civil de Almería mantiene abierta una investigación por un presunto delito de extorsión en la que ha sido detenido un varón de 36 años, residente en la provincia de Jaén, como presunto autor de los hechos. El detenido habría recibido un total de 80.000 euros en efectivo de una víctima que, ante amenazas graves contra su integridad física y la de su familia, accedió a realizar tres entregas de dinero en un punto acordado próximo a una gasolinera del término municipal de Adra (Almería).

La víctima, un varón de 57 años y vecino de El Ejido (Almería), interpuso denuncia tras haber recibido, durante el mes de enero, diversas llamadas telefónicas de personas desconocidas que le exigían el pago de una supuesta deuda de la que manifestaba no tener constancia. No obstante, dado que en el pasado había tenido otros negocios, inicialmente consideró la posibilidad de que pudiera tratarse de alguna obligación económica pendiente. En el transcurso de dichas comunicaciones, se le reclamó una elevada cantidad de dinero bajo coacciones, advirtiéndole de que, en caso de no acceder a lo exigido, tanto él como su familia podrían sufrir represalias físicas. Entre las amenazas proferidas, se llegó a afirmar que “irían a disparar contra su vivienda”.

Como consecuencia de las amenazas recibidas, la víctima accedió a realizar tres entregas de dinero en efectivo, por importes de 5.000, 25.000 y 50.000 euros respectivamente. Estas transacciones se efectuaron en fechas distintas,

siguiendo siempre instrucciones transmitidas telefónicamente, y tuvieron lugar en el mismo punto de encuentro: una gasolinera situada en el término municipal de Adra (Almería).

La víctima desconocía la identidad de la persona que acudiría a recoger el dinero en cada una de las entregas. Para desplazarse hasta el lugar señalado, contó con la colaboración de personas de su entorno, quienes además le prestaron apoyo para reunir las cantidades económicas que le eran exigidas. Sin embargo, ante la insistencia y la gravedad de las amenazas, advirtió que estaba siendo extorsionado.

Tras denunciar los hechos los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de El Ejido, iniciaron una minuciosa investigación para identificar al presunto autor. Como resultado de las distintas gestiones y análisis de la información, los agentes lograron identificar a un varón de 36 años, vecino de La Carolina (Jaén) como presunto autor de la extorsión. Una vez realizada esta identificación, se procedió a la práctica de un reconocimiento fotográfico, en el cual la víctima lo señaló de forma inequívoca como la persona a la que había efectuado las entregas de dinero.

Con el conjunto de indicios obtenidos, la Guardia Civil ha instruido diligencias por un presunto delito de extorsión, que, junto al detenido, han sido puestas a disposición Judicial en los a los Juzgados de Berja (Almería).

La detención se practicó a finales del pasado mes de febrero en La Carolina (Jaén) y las diligencias continúan abiertas con el fin de localizar a otra persona implicada en los hechos, así como de avanzar en nuevas líneas de investigación derivadas del análisis de la información recabada hasta la fecha.